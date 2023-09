Como construir postos avançados em Starfield: um guia para reunir recursos

Construir postos avançados em Starfield é uma mecânica crucial que permite aos jogadores coletar recursos em massa, que podem então ser usados ​​para criar itens e atualizações durante sua aventura. Em Starfield, os jogadores têm a liberdade de criar postos avançados em qualquer lugar do universo, levando o recurso de construção básica do Fallout 4 para o próximo nível. Embora o jogo não forneça um tutorial extenso sobre como construir postos avançados, é uma mecânica extremamente útil que permite aos jogadores adquirir uma grande quantidade de recursos sem gastar seus créditos.

Para começar a construir um posto avançado em Starfield, os jogadores precisam abrir seu scanner e selecionar a opção “Posto Avançado”. Isso exibirá uma imagem fantasma do posto avançado, indicando onde ele pode ser construído. O canto superior direito da tela fornecerá um menu listando os recursos disponíveis nas proximidades, e os jogadores devem tentar reunir o máximo possível desses recursos (tente pelo menos quatro). Assim que um local adequado for encontrado, o posto avançado pode ser colocado.

Depois de colocar o posto avançado, os jogadores entrarão no modo de construção. Recomenda-se mudar para uma visão aérea da área para melhor visibilidade. No modo de construção, os jogadores precisarão construir extratores, unidades de armazenamento e fontes de alimentação. Os extratores devem ser colocados nas veias dos recursos encontrados no solo, e os jogadores devem tentar encaixar o maior número possível em uma determinada área. As unidades de armazenamento devem ser construídas com base no tipo de recurso extraído – sólido, líquido ou gasoso. Os extratores precisam estar conectados às unidades de armazenamento, e isso pode ser feito passando o mouse sobre o extrator, selecionando “Criar link de saída” e arrastando a linha vermelha para o contêiner de armazenamento apropriado. Por último, são necessárias fontes de energia, como painéis solares ou geradores alimentados, para alimentar os extratores.

Embora não exista um “melhor” local absoluto para construir postos avançados em Starfield, é recomendado construir vários postos avançados em vários planetas para maximizar os benefícios desta mecânica. Antes de criar postos avançados, os jogadores devem examinar os planetas para determinar os recursos disponíveis. Vale a pena investigar planetas com cinco ou mais recursos. Alguns planetas recomendados para construção de postos avançados incluem Jemison, que oferece água, cloro, chumbo, argônio e clorossilanos; Kreet, que oferece água, hélio-3, ferro, chumbo, argônio, alcanos, prata e néon; Zamka, que oferece água, hélio-3, cobre, níquel, ferro, urânio, cobalto e vanádio; e Maheo 2, que oferece água, hélio-3, cobre, ferro, chumbo, alcanos, tetrafluoretos e itérbio – um recurso raro e valioso encontrado em apenas 34 planetas e luas do jogo.

No geral, construir postos avançados em Starfield é uma forma gratificante e eficiente de reunir recursos e melhorar a jogabilidade. Ao selecionar locais estrategicamente e construir adequadamente extratores, unidades de armazenamento e fontes de alimentação, os jogadores podem garantir um fornecimento constante de recursos valiosos ao longo de sua aventura.

