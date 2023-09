Há rumores de que o iPhone 15 Pro apresenta um botão de ação em vez do botão Mute

Espera-se que o próximo smartphone carro-chefe da Apple, o iPhone 15 Pro, tenha um botão de ação em vez de um botão de mudo, de acordo com uma imagem vazada que apareceu online poucas horas antes da estreia oficial do telefone junto com o iPhone 15 Pro Max no lançamento ‘Wonderlust’ da Apple evento. A imagem vazada, postada por um conhecido fabricante de capas para smartphones, mostra um terceiro botão acima do controle de volume, substituindo o tradicional botão de mudo que a Apple apresenta em seus iPhones há anos.

Este boato está alinhado com relatórios anteriores que sugerem que os modelos Pro da linha iPhone 15 serão equipados com um botão Action, semelhante ao Apple Watch Ultra lançado no ano passado. O fabricante de capas Spigen aparentemente confirmou a existência deste novo botão ao compartilhar a imagem de uma capa de smartphone que o inclui.

Esta não é a primeira vez que o botão Ação vaza. Em junho, imagens de capas protetoras para o iPhone 15 Pro foram postadas no Weibo, mostrando o terceiro botão acima das teclas de volume. Embora a Apple não tenha feito nenhum anúncio oficial sobre esse novo recurso de hardware, fontes indicam que o botão Ação será programável, permitindo aos usuários realizar diversas tarefas, como alternar os modos de foco, ativar recursos de acessibilidade, usar a lanterna ou iniciar a câmera.

Mais detalhes sobre o botão Action e outros recursos do iPhone 15 Pro serão revelados durante o evento de lançamento ‘Wonderlust’ da Apple, que começa esta noite. Para se manter atualizado sobre o evento e seus anúncios, você pode visitar o Gadgets 360.

