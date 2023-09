Specialized lança nova bicicleta de estrada Roubaix SL8 Endurance

A Specialized revelou a versão mais recente de sua popular bicicleta de estrada de resistência Roubaix, chamada Roubaix SL8. Este novo modelo está disponível em diferentes opções de especificações e é o sucessor do Tarmac SL8. Embora não existisse um Roubaix SL7 anterior, a Specialized queria trazer seus modelos de primeira linha com o mesmo nome.

A Roubaix tem sido um dos pilares da linha Specialized há quase duas décadas, com seu quadro de fibra de carbono e a inovadora tecnologia de suspensão Futureshock. Ganhou fama quando Peter Sagan conquistou a vitória em Paris-Roubaix em 2016. A Specialized afirma que a Roubaix SL8 é a bicicleta mais rápida na categoria de estrada de resistência, com aerodinâmica otimizada que elimina quatro watts de arrasto.

Para obter uma aerodinâmica melhorada, o Roubaix SL8 apresenta um novo formato de garfo, design de tubo inferior revisado e apoios de assento rebaixados. A Specialized também reduziu o peso do quadro em 50 gramas através da otimização da disposição da fibra de carbono. A geometria do quadro permanece praticamente inalterada, exceto por um aumento de 10 mm na altura na frente para acomodar o novo sistema de suspensão Future Shock.

Falando em Future Shock, o Roubaix SL8 apresenta a nova plataforma Future Shock 3.0. Este sistema de suspensão dianteira oferece 20 mm de curso e 30 mm de ajuste de altura da pilha, aumentando o conforto e a conformidade. Ele vem em três níveis de especificações e oferece cinco taxas de mola e arruelas de pré-carga adicionais para personalização. A unidade 3.3 topo de linha é amortecida hidraulicamente para uma condução mais suave, enquanto as unidades 3.2 possuem compressão predefinida para máxima suavidade. As unidades 3.1 possuem pré-carga ajustável.

Para criar uma sensação de condução equilibrada, a Specialized desenvolveu seu espigão de selim Pavé e design de braçadeira de espigão rebaixado, conhecido como tecnologia Aftershock. A disposição em carbono do espigão do selim reduz impactos e vibrações, ao mesmo tempo que melhora a transferência de potência. Segundo a Specialized, a Roubaix SL8 proporciona uma redução de 53% nos impactos iniciais no guidão em comparação com outras bicicletas de estrada.

O Roubaix SL8 está disponível em sete modelos, com a versão S-Works ostentando um sistema Sram Red AXS e um conjunto de rodas Roval Terra CLX II. Há também um conjunto de quadros S-Works disponível para construções personalizadas. Os demais modelos vêm em múltiplas opções de pintura e apresentam uma mistura de componentes Shimano e Sram.

No geral, o Specialized Roubaix SL8 representa uma atualização significativa em aerodinâmica, tecnologia de suspensão e conforto de condução, tornando-o a escolha ideal para ciclistas orientados para a resistência.

Definições:

– Bicicleta de estrada de resistência: Tipo de bicicleta de estrada projetada para passeios de longa distância, proporcionando conforto e estabilidade.

– Tecnologia de suspensão Futureshock: Um sistema de suspensão dianteira que absorve choques e vibrações para uma condução mais suave.

– Disposição de fibra de carbono: A disposição e orientação das folhas de fibra de carbono dentro de um material compósito, que afeta a resistência e rigidez geral do quadro.

– Aerodinâmica: O estudo de como o ar flui em torno de objetos, como uma bicicleta, para reduzir o arrasto e melhorar o desempenho.

Fontes: Especializada