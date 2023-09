AirPods Pro de segunda geração da Apple mudam para USB-C para estojo de carregamento

A Apple anunciou durante o evento do iPhone 15 que o AirPods Pro de segunda geração agora virá com um case de carregamento USB-C. Esta é uma mudança significativa, pois significa que o AirPods Pro agora usará o mesmo carregador que o iPad e o MacBook, permitindo aos usuários utilizar qualquer cabo USB-C disponível. O tamanho compacto e a capacidade da bateria do AirPods Pro o tornam compatível com uma variedade de cabos USB-C, garantindo comodidade aos usuários.

Além disso, os novos AirPods Pro continuarão a oferecer suporte para carregamento sem fio, proporcionando aos usuários a flexibilidade de carregar seus fones de ouvido sem a necessidade de cabos. Em termos de proteção, houve uma ligeira melhoria na resistência à poeira e à água dos AirPods Pro. Eles agora apresentam classificação IP54, que fornece alguma defesa contra partículas de poeira e respingos de água. No entanto, os usuários devem evitar submergir o AirPods Pro na água.

Embora ainda não haja notícias de quando outras versões de AirPods seguirão o exemplo, prevê-se que esta mudança para USB-C seja adotada em modelos futuros. O preço dos novos AirPods Pro permanecerá em US$ 249 nos EUA e em 30 outros países, e eles estarão disponíveis para compra a partir de 22 de setembro.

No geral, esta mudança para o carregamento USB-C para os AirPods Pro de segunda geração oferece maior compatibilidade e conveniência para os usuários, bem como proteção aprimorada contra poeira e água. A Apple continua a aprimorar seus produtos para atender às crescentes necessidades de seus clientes.

Fontes: Evento Apple – Lançamento do iPhone 15