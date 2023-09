Apple faz parceria com Samsung para painéis OLED na série iPhone 15

De acordo com relatórios recentes, a Apple contará com a Samsung para fornecer a maioria dos painéis OLED para sua próxima série do iPhone 15. Esta decisão ocorreu depois que os painéis OLED do BOE falharam no teste de controle de qualidade da Apple, levando a empresa americana a recorrer ao seu parceiro coreano.

Originalmente, esperava-se que LG e Samsung fornecessem telas OLED LTPO para o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, enquanto o BOE deveria fornecer painéis para telas OLED LTPS no iPhone 15 e iPhone 15 Plus. No entanto, a Apple descobriu que os produtos do BOE não atendiam aos seus requisitos, o que os levou a realocar seus pedidos no último minuto. Os rumores sugeriam que o BOE estava enfrentando problemas com os furos do Face ID, resultando na decisão da Apple de reatribuir os pedidos.

Se o BOE conseguir resolver esses problemas até o final, eles ainda poderão receber alguns pedidos de unidades a serem fabricadas em 2024. No entanto, ainda não está claro se o BOE será capaz de atender aos padrões da Apple.

A Apple deve revelar os dispositivos iPhone 15 hoje às 10h PDT, e haverá uma transmissão ao vivo para os telespectadores. Aqui está o que podemos esperar dos telefones iPhone 15 padrão e das variantes Pro.

Definições:

– OLED: Diodo Emissor de Luz Orgânico, uma tecnologia de exibição que oferece cores vibrantes e pretos profundos emitindo luz diretamente de pixels individuais.

– LTPO: Óxido Policristalino de Baixa Temperatura, uma versão da tecnologia de transistor de película fina (TFT) que permite maior eficiência energética e taxas de atualização variáveis ​​nos monitores.

– LTPS: Polisilício de baixa temperatura, um material semicondutor usado em alguns painéis de exibição para melhorar a qualidade da imagem e reduzir o consumo de energia.

– Face ID: tecnologia de reconhecimento facial da Apple usada para autenticação segura em seus dispositivos.

Fontes: BBC, The Verge