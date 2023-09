Rumores do Nintendo Switch 2: Demo de Breath of the Wild apresentou gráficos e tempos de carregamento aprimorados

Rumores sobre o próximo console da Nintendo, provisoriamente chamado de ‘Switch 2’, têm circulado recentemente. De acordo com relatórios da Eurogamer e VGC, desenvolvedores selecionados tiveram a oportunidade de fazer uma demonstração do console durante a Gamescom 2023. A demonstração apresentava uma versão aprimorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, embora os detalhes das melhorias não tenham sido fornecidos na época.

Novos rumores surgiram agora de um podcast recente de Nate the Hate. O anfitrião afirmou que a demonstração técnica da Gamescom apresentou Breath of the Wild rodando a 4K 60fps, com a melhoria notável sendo a erradicação dos tempos de carregamento. É importante esclarecer que esses rumores não implicam que o título de lançamento do Switch será relançado com o próximo hardware. Em vez disso, foi usado para demonstrar os avanços técnicos do sucessor.

Também há alegações de que a demonstração técnica empregou DLSS 3.5, a tecnologia de upscaling de IA em tempo real da Nvidia. No entanto, é incerto se a demonstração utilizou o conjunto completo de recursos da versão 3.5, como geração de quadros. A inclusão do DLSS tem sido tema de especulação para o sucessor do Switch há vários anos, e a menção à versão 3.5 é certamente intrigante.

Durante a conversa do podcast, o apresentador mencionou que março de 2024 era uma data possível, embora não estivesse claro se se referia a uma data de revelação ou lançamento. Rumores anteriores no início deste ano sugeriam um lançamento no final de 2024 para o Switch 2.

É importante notar que estes rumores não foram confirmados oficialmente pela Nintendo neste momento. As informações são baseadas em fontes e boatos. Além disso, se essas especificações forem precisas, é essencial considerar que a tech demo exibida na Gamescom pode não refletir necessariamente as características do console final.

À medida que esses rumores continuam a circular, é emocionante ponderar sobre as possibilidades de uma versão melhorada de Breath of the Wild no ‘Switch 2’. No entanto, até que os anúncios oficiais sejam feitos pela Nintendo, esses rumores devem ser encarados com cautela.

