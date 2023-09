Ex-meta lead junta-se à reunião da agência de experiência de marca como parceiro criativo

Reunion, uma agência start-up de experiência de marca, anunciou que o ex-líder do Metaverso APAC na Meta, Ollie Beeston, ingressou na empresa como parceiro criativo. Beeston traz uma vasta experiência no desenvolvimento de produção cinematográfica tradicional, produção virtual, VR, WebXR, AR e conteúdo de marca para marcas líderes como Hyundai, Cadbury, Adore Beauty e a própria Oculus da Meta.

Antes de sua função na Meta, Beeston trabalhou como ACD na Clemenger BBDO, onde contribuiu para campanhas notáveis ​​para V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's e TAB.

A equipe da Reunion expressou seu entusiasmo com a entrada de Beeston na agência, destacando que seu histórico se alinha perfeitamente com seu foco orientado a dados e centrado no cliente. O co-CEO Justin Hind declarou: “Seu histórico comprovado reflete nosso compromisso com estratégias baseadas em dados e iniciativas centradas no cliente”.

Beeston expressou seu entusiasmo em ingressar na Reunion, observando que a abordagem da agência voltada para o cliente e centrada em dados é adequada para as necessidades crescentes do público moderno. Ele disse: “Estou emocionado por me juntar à equipe de liderança da Reunion e ansioso para me dedicar à elaboração de ideias que não apenas captem a atenção, mas também gerem um envolvimento significativo para o público e as marcas em igual medida”.

A Reunion foi fundada por Justin Hind e Stephen Knowles, que possuem vasta experiência em marketing de desempenho e consultoria de transformação digital. Seu objetivo é fazer parceria com clientes ambiciosos que buscam melhorar a acessibilidade e o envolvimento de sua marca em todos os pontos de contato e canais.

Fontes: [Fonte 1, Fonte 2]

Definições:

1. Metaverso: Um espaço virtual coletivo compartilhado criado pela convergência de realidade física virtualmente aprimorada e realidade virtual fisicamente persistente.

2. APAC: Ásia-Pacífico, referindo-se à região que inclui países do Leste Asiático, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Oceania.

3. ACD: Diretor Criativo Associado, função em agências de publicidade e marketing que envolve supervisionar e dirigir o processo criativo.

4. Clemenger BBDO: Uma agência de publicidade com sede na Austrália e presença global, que oferece serviços de criação, branding e marketing digital.

5. Oculus: Uma marca de headsets de realidade virtual desenvolvida e fabricada pela Meta, anteriormente conhecida como Facebook Technologies.

Fontes:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]