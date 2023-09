Apple anuncia títulos de jogos importantes chegando ao iPhone

O recente evento do iPhone da Apple apresentou algumas notícias interessantes para os jogadores, já que a gigante da tecnologia anunciou que grandes títulos de jogos como o remake de Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage e The Division Resurgence estarão disponíveis no iPhone 15 Pro ainda este ano e no início de 2024.

Graças à ascensão dos jogos na nuvem, agora é possível jogar jogos de PC e console em dispositivos móveis. No entanto, como esses jogos são transmitidos para o telefone, os jogadores dependem da velocidade da Internet para uma experiência de jogo tranquila. Os chips mais recentes da Apple, como os chips das séries M1 e M2, tornaram os jogos em seus laptops mais viáveis, e a empresa já demonstrou suas capacidades em palestras. No entanto, os desenvolvedores de jogos têm hesitado em aceitar as reivindicações da Apple de atender jogadores em Macs. O iPhone, por outro lado, possui uma grande base de usuários que jogam ativamente, o que o torna uma plataforma atraente para lançamentos AAA.

A próxima disponibilidade de títulos importantes como Assassin's Creed Mirage, com lançamento previsto para consoles e PCs em 5 de outubro, no iPhone no início de 2024 é um marco significativo. Com periféricos como o controlador Kishi da Razer, que aprimora a experiência de jogo em dispositivos móveis, os jogadores terão uma maneira perfeita de aproveitar esses jogos em seus telefones. Os jogos Resident Evil e Death Stranding também estão programados para lançamento no iPhone 15 Pro e Pro Max ainda este ano.

No geral, o anúncio da Apple marca um grande passo no sentido de trazer experiências de jogos de console e PC para dispositivos móveis. Com o crescente interesse em jogos em smartphones, os jogadores podem desfrutar não apenas das ofertas habituais de jogos para dispositivos móveis, mas também de lançamentos AAA de alta qualidade em seus iPhones.

Fontes:

– Ash Parrish, repórter com experiência em videogames – Kotaku