Razorpay adquire BillMe, startup de faturamento digital, para aumentar o envolvimento do cliente

O unicórnio Fintech Razorpay anunciou a aquisição da BillMe, uma start-up de faturamento digital e engajamento do cliente. A start-up sediada em Mumbai desenvolveu uma plataforma que visa eliminar as faturas em papel e aumentar o valor acrescentado para os comerciantes através da faturação digital. Esta é a oitava aquisição da Razorpay, que vem expandindo seu portfólio desde a aquisição da Ezetap em agosto de 2022.

Com esta aquisição, a Razorpay procura capacitar as empresas com um modelo híbrido que lhes permita interagir de forma mais eficaz com os seus clientes. À medida que os modos de interação sem contato e sem atrito continuam a ganhar popularidade entre os consumidores, a Razorpay pretende aproveitar os recursos do BillMe para fornecer aos comerciantes uma experiência de faturamento altamente personalizada e interativa. As contas digitais geradas pelo Razorpay oferecerão recursos como feedback e opções de pesquisa, permitindo que os comerciantes adaptem suas estratégias de engajamento com base nas preferências do consumidor.

BillMe, fundada em 2018, já atendeu mais de 4,000 empresas, incluindo grandes marcas como McDonald's, Burger King, Decathlon e Cinepolis. A plataforma permite que as empresas entrem em operação com faturamento digital em menos de 10 minutos, agilizando processos que normalmente demoram muito mais. Além disso, os painéis de autoatendimento fornecidos pelo BillMe permitem que os comerciantes analisem o comportamento do cliente, estabeleçam regras de campanha personalizadas e facilitem vendas cruzadas e promoções.

Os clientes se beneficiarão da experiência de checkout simplificada e mais rápida proporcionada pelo faturamento digital. Eles não precisam mais se preocupar em armazenar ou recuperar notas em papel para referência futura. Em vez disso, as faturas digitais serão facilmente acessíveis e poderão ser utilizadas como uma ferramenta multidimensional para que os comerciantes compreendam, envolvam e direcionem melhor os seus clientes.

A Razorpay vê um grande potencial no mercado global de recibos digitais, que deverá atingir US$ 2.3 bilhões até 2027. Ao incorporar as ofertas da BillMe, a Razorpay visa ajudar as empresas a se destacarem, melhorando o envolvimento do cliente, retendo clientes e fortalecendo suas capacidades de marketing. Esta aquisição está alinhada com a visão da Razorpay de se tornar um balcão único confiável para todas as soluções de pagamento, atendendo empresas de todos os tamanhos.

Fundada em 2014, a Razorpay já forneceu soluções de tecnologia de pagamento para mais de 8 milhões de empresas. A empresa garantiu US$ 817 milhões em financiamento de investidores proeminentes como Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global e MasterCard. Com a adição do BillMe, a Razorpay continua a expandir sua presença na indústria de fintech e a solidificar sua posição como player líder no espaço de pagamentos.

Fontes:

