Apple estende acordo com Qualcomm para usar chips de modem 5G até 2026

A Apple anunciou que estenderá seu acordo com a Qualcomm para usar seus sistemas Snapdragon 5G Modem-RF para lançamentos de smartphones até pelo menos 2026. Isso significa que a Apple continuará a usar componentes da Qualcomm em seus iPhones pelos próximos três anos. Esta decisão surge como um atraso nos planos da Apple de desenvolver seus próprios chips de modem 5G, que deveriam ser lançados em 2024.

Os especialistas estão divididos sobre os motivos do atraso da Apple no desenvolvimento de seus próprios chipsets. Alguns especulam que a Apple está achando mais desafiador do que o previsto criar seu próprio silício para modem celular, enquanto outros sugerem que problemas na cadeia de suprimentos estão causando dificuldades. Alejandro Cadenas, vice-presidente associado da IDC, observou que a prioridade da Apple é desenvolver seus próprios chipsets e encerrar o acordo com a Qualcomm, mas a empresa precisa de mais tempo para garantir a qualidade de sua alternativa.

Embora os esforços da Apple para desenvolver os seus próprios chipsets 5G possam estar a demorar mais do que o esperado, os analistas da indústria acreditam que a empresa continua empenhada no desafio e está a alocar recursos significativos para a tarefa. A extensão do acordo da Apple com a Qualcomm proporciona certeza de curto e médio prazo para ambas as empresas.

Especula-se que o acordo renovado da Apple com a Qualcomm possa estar relacionado com os esforços da empresa para fortalecer as suas cadeias de abastecimento, especialmente devido ao aumento dos desafios na China. A Apple pode estar buscando diversificar suas fontes de componentes e reduzir a dependência de um único fornecedor.

Independentemente dos motivos do atraso, esta extensão é vista como uma vitória para a Qualcomm, já que a Apple continua a confiar nos seus componentes. Os detalhes do contrato não foram divulgados, mas acredita-se que seja semelhante ao acordo alcançado entre as duas empresas em 2019, na sequência de disputas judiciais. Nesse acordo, a Apple retirou suas ações legais contra a Qualcomm e concordou em usar seus chips em iPhones, levando a Apple a adquirir o negócio de modems para smartphones da Intel.

Apesar do atraso, espera-se que a Apple eventualmente lance seus próprios chips de modem 5G, mas o prazo permanece incerto.

