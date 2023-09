Qualcomm assina novo acordo para fornecer chips 5G à Apple até 2026

A Qualcomm chegou a um novo acordo com a Apple para fornecer chips 5G para iPhones até pelo menos 2026. Como designer líder de chips de modem que permitem que os telefones se conectem a redes de dados móveis, a Qualcomm assinou anteriormente um acordo de fornecimento com a Apple em 2019, após a resolução de uma disputa legal de longa data entre as duas empresas.

O atual acordo de fornecimento de chips entre a Qualcomm e a Apple deve expirar este ano, o que significa que os próximos iPhones que a Apple deverá anunciar serão os últimos a serem lançados sob este acordo. No entanto, o novo acordo garante que a Qualcomm continuará a fornecer chips para os telefones da Apple todos os anos até 2026.

Infelizmente, os termos específicos e o valor do acordo não foram divulgados pela Qualcomm. A fabricante de chips apenas mencionou que os termos são “semelhantes” ao acordo de fornecimento anterior. Além disso, um acordo de licenciamento de patentes assinado entre a Qualcomm e a Apple em 2019 permanecerá em vigor até 2025, com possibilidade de prorrogação por dois anos.

Embora a Apple esteja trabalhando ativamente no desenvolvimento de sua própria tecnologia de modem e tenha adquirido a unidade de modem da Intel por US$ 1 bilhão em 2019, ainda não está claro com que rapidez a Apple planeja fazer a transição para o uso de seus próprios chips. A Qualcomm projetou que apenas um quinto dos iPhones da Apple utilizarão seus chips até 2026. No entanto, essa projeção pode acabar sendo conservadora, já que as projeções anteriores da Qualcomm para seus negócios com a Apple em 2021 foram superadas, com todos os modelos do iPhone 14 lançados no ano passado. incorporando modems Qualcomm.

Este novo acordo entre a Qualcomm e a Apple é crucial para a estratégia da cadeia de abastecimento da Apple, especialmente à luz dos desafios que enfrenta na China. O fortalecimento das cadeias de abastecimento fora da China tornou-se uma prioridade para a Apple, e parece que a empresa está atrasando ou reduzindo os planos de produzir de forma independente os seus próprios chips em diversas áreas.

Fontes: Qualcomm, Hargreaves Lansdown