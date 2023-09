Apple apresenta modo retrato aprimorado e modo noturno no iPhone 15

Resumo: A Apple revelou as mais recentes atualizações de recursos para seu aplicativo de câmera no iPhone 15. O modo retrato aprimorado agora incorpora tecnologia de aprendizado de máquina para detectar automaticamente pessoas e animais de estimação, fornecendo aos usuários fotos impressionantes semelhantes a retratos. Além disso, a Apple fez melhorias no Modo Noturno para aprimorar os recursos de fotografia com pouca luz. O iPhone 15 também possui especificações de câmera atualizadas com lente de abertura f/1.6, opção de telefoto 2x e capacidade de 24 megapixels.

A Apple elevou seu renomado Modo Retrato para o próximo nível no iPhone 15 com a integração da tecnologia de aprendizado de máquina. Este novo recurso utiliza algoritmos avançados para analisar a composição da foto e mudar automaticamente para o Modo Retrato quando uma pessoa ou animal de estimação é detectado. Esta inovação visa proporcionar aos usuários retratos com aparência profissional, sem a necessidade de ajustes manuais.

Além disso, depois de capturar uma foto no Modo Retrato, os usuários agora têm a capacidade de alternar o foco entre diferentes indivíduos ou animais de estimação, garantindo que o assunto desejado fique perfeitamente destacado. Embora a opção de desligar o Modo Retrato e reverter para a foto original esteja disponível desde a sua introdução, esta nova atualização adiciona maior versatilidade e controle criativo ao recurso.

A Apple também fez melhorias no Modo Noturno, permitindo aos usuários capturar fotos impressionantes mesmo em ambientes desafiadores com pouca luz. Embora detalhes específicos sobre as melhorias não tenham sido divulgados, o compromisso da Apple em aprimorar continuamente esse recurso sugere que os usuários podem esperar melhor qualidade de imagem e redução de ruído em cenários com pouca iluminação.

Em termos de especificações da câmera, o iPhone 15 possui lente com abertura f/1.6, que permite que mais luz entre no sensor da câmera, resultando em imagens mais nítidas e vibrantes. Além disso, a opção telefoto 2x oferece aos usuários uma capacidade de zoom aprimorada, permitindo capturar assuntos à distância sem comprometer a qualidade da imagem. Com capacidade de 24 megapixels, os usuários podem esperar fotos de resolução mais alta com mais detalhes e clareza.

No geral, as atualizações da Apple para o Modo Retrato e Modo Noturno, juntamente com as especificações aprimoradas da câmera do iPhone 15, demonstram o compromisso da empresa em fornecer aos seus usuários recursos fotográficos excepcionais. Esses avanços garantem que os usuários possam capturar retratos impressionantes e fotos de alta qualidade em qualquer condição de iluminação.

