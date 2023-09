Tempos de lançamento do DLC The Teal Mask em Pokémon Scarlet e Violet

Treinadores de todo o mundo estão aguardando ansiosamente o lançamento do primeiro DLC de Pokémon Scarlet e Violet, The Teal Mask. Com lançamento previsto para quarta-feira, 13 de setembro, os jogadores estão curiosos sobre os horários de lançamento específicos em sua região.

De acordo com informações confirmadas, o DLC The Teal Mask será lançado nos seguintes horários:

– 6h, horário do Pacífico (12 de setembro)

– 8h, horário central (12 de setembro)

– 9h, horário do leste (12 de setembro)

– 2h, horário do Reino Unido (13 de setembro)

– 3h, horário da Europa Central (13 de setembro)

– 5h30, horário da Índia (13 de setembro)

– 9h, horário do Japão (13 de setembro)

Esses horários podem estar sujeitos a alterações, mas espera-se que o jogo seja lançado próximo ao horário fornecido. Os jogadores devem ficar atualizados sobre quaisquer anúncios sobre mudanças no horário de lançamento.

A Teal Mask faz parte do DLC The Hidden Treasure of Area Zero para Pokémon Scarlet e Violet. O DLC leva os jogadores em uma viagem escolar a Kitakami, uma vila vibrante repleta de atividades festivas e vendedores ambulantes. A Pokémon Company já apresentou novos monstros de bolso, lendários e personagens que serão introduzidos em The Teal Mask.

Os vazamentos também revelaram informações adicionais sobre novas habilidades, entradas na Pokedex e monstros de bolso como Bloodmoon Ursaluna. A segunda parte do DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, chamada The Indigo Disk, está agendada para lançamento no quarto trimestre/inverno de 4.

Os jogadores que desejam experimentar o DLC The Teal Mask precisarão possuir Pokémon Scarlet ou Pokémon Violet. Aqueles que possuem os dois jogos precisarão adquirir cópias separadas de The Teal Mask.

Apesar dos problemas técnicos iniciais que impactaram a imersão e a experiência do jogador, Pokémon Scarlet e Violet tiveram um lançamento de enorme sucesso, tornando-se o maior lançamento da Nintendo de todos os tempos, com 10 milhões de cópias vendidas nos primeiros três dias.

