Jupiter anuncia Picross S+ para Nintendo Switch, ressuscitando jogos Picross somente digitais

Os entusiastas do Picross têm motivos para comemorar, já que o desenvolvedor de jogos Jupiter anunciou recentemente o próximo lançamento do Picross S+ para o Nintendo Switch. Esta notícia emocionante significa que nove jogos Picross, anteriormente apenas digitais, serão ressuscitados e disponibilizados mais uma vez, para a alegria dos fãs.

Segundo relatos, o Picross S+ incluirá os quebra-cabeças Picross e originais e também apresentará os jogos Picross e subsequentes como pacotes de quebra-cabeças pagos. Além disso, o pacote contará com Picross e9, um jogo anteriormente exclusivo do Japão que finalmente fará sua estreia no Ocidente.

Embora o lançamento do jogo esteja previsto para 2024, já existem vários jogos Picross disponíveis no Nintendo Switch para quem mal pode esperar. Um exemplo é Picross S Genesis & Master System Edition, que oferece pictogramas de personagens amados da Sega para os fãs se divertirem.

Embora o custo de cada pacote de conteúdo e do próprio Picross S+ seja de US$ 4.99, o preço total de todos os nove jogos é estimado em cerca de US$ 45. Apesar do preço aparentemente alto, os jogadores ávidos de Picross podem atestar as incontáveis ​​horas de resolução de quebra-cabeças viciante e relaxante que esses jogos oferecem.

É importante notar que embora Picross S+ seja uma adição fantástica à biblioteca do Nintendo Switch, a experiência tátil de cinzelar blocos no Super Picross de Mario, disponível através de uma assinatura do Nintendo Switch Online, permanece incomparável.

No geral, o anúncio do Picross S+ e a ressurreição dos jogos Picross apenas digitais é um desenvolvimento bem-vindo para os fãs do gênero de quebra-cabeças. Talvez este lançamento também encoraje Júpiter a trazer mais títulos Picross exclusivos do Japão para o mercado ocidental, satisfazendo os desejos dos jogadores ávidos que desejam experimentar esses jogos.

Fontes:

– Ash Parrish. (nenhum URL fornecido)