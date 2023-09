O potencial promissor dos óculos Apple: uma análise mais detalhada das patentes recentes

By

Em meio ao burburinho em torno do tão aguardado headset Vision Pro VR, a conversa sobre os óculos Apple parece ter ficado em segundo plano. Em maio, surgiram dúvidas sobre o real lançamento desses óculos de realidade aumentada (AR), considerando a existência do Vision Pro. No entanto, existem razões distintas pelas quais os Apple Glasses ainda podem ter um lugar no mercado.

Conforto e praticidade desempenham um papel crucial na experiência do usuário. Nem todas as situações exigem a potência bruta do Vision Pro, e usar um fone de ouvido constantemente pode se tornar cansativo. Dispositivos leves que oferecem conveniência e funcionalidade rápida são frequentemente preferidos. A Apple parece entender isso, como demonstrado por um recente pedido de patente que descreve vários recursos interessantes para um dispositivo AR.

Um recurso destacado na patente é uma coroa digital para navegação sem esforço. Ele permite que os usuários percorram facilmente notificações, imagens e até mesmo reproduzam música. Essencialmente, esta função se assemelha a um heads-up display (HUD), semelhante às capacidades de um smartwatch, mas aparecendo diretamente na frente dos olhos do usuário.

No entanto, se a Apple pretende tornar os Óculos viáveis, capacidades multitarefa deverão ser implementadas. Relatórios recentes sugerem que a Apple está trabalhando em dois novos modelos do Vision Pro, um deles voltado para o mercado consumidor. Surgem especulações se este modelo focado no consumidor será o Apple Glasses, ou se talvez os Glasses tenham sido substituídos por esta nova iteração.

Como o evento Wonderlust da Apple está agendado para hoje, há esperança de atualizações em qualquer um desses projetos de hardware. No entanto, é importante notar que nem todas as patentes se concretizam como produtos ou características realizadas. Só o tempo irá realmente revelar os planos da Apple no domínio dos fones de ouvido AR.

Fontes: Envio de patente da Apple