Panasonic anuncia Lumix G9 II com foco automático atualizado e recursos avançados

Hoje, a Panasonic revelou a tão aguardada Lumix G9 II, uma sucessora de sua principal câmera G9 Micro Four Thirds (MFT). O G9 II foi projetado para criadores híbridos que priorizam fotografia e vídeo. O recurso de destaque desta câmera é seu sistema de foco automático atualizado, que foi introduzido pela primeira vez na Panasonic Lumix S5 II.

O novo sistema de foco automático oferece foco mais rápido e preciso com um sistema de detecção de fase 779 aumentado. Também inclui algoritmos avançados de reconhecimento e rastreamento de objetos, permitindo o rastreamento eficaz de humanos, animais (incluindo olhos), carros e motocicletas. Embora a gama de assuntos reconhecidos possa não ser tão extensa quanto outras marcas, ela cobre as áreas principais nas quais a maioria dos fotógrafos se concentra.

Dentro do G9 II, há um novo sensor Live MOS MFT de 25.2 MP emparelhado com um novo mecanismo de processamento. A câmera utiliza um modo de deslocamento de pixel de alta resolução, permitindo que a fotografia portátil produza imagens de 100MP. A classificação ISO varia de 100 a 25,600.

A velocidade de burst do G9 II é de impressionantes 60fps com foco automático contínuo, que pode ser aumentada para 75fps sem foco automático usando o obturador eletrônico. Com o obturador mecânico, a câmera oferece uma velocidade de disparo um pouco mais lenta de 14fps (AF-S) ou 10fps (AF-C). Além disso, existe um modo pré-burst que pode ser configurado para capturar a ação 1.5, 1 ou 0.5 segundos antes de pressionar totalmente o obturador, garantindo que nenhum momento crucial seja perdido.

A Lumix G9 II é compatível com uma ampla gama de lentes Micro Four Thirds da Panasonic, Olympus, Leica e outras marcas, fornecendo aos fotógrafos um extenso arsenal para qualquer situação fotográfica. A Panasonic também melhorou seu sistema de estabilização de imagem com até 8 pontos de estabilização corporal (BIS) e Active IS avançado para estabilização adicional durante o movimento.

Em termos de recursos de vídeo, o G9 II oferece resoluções de vídeo máximas de 5.7K 60p, 4K 120p ou FullHD 240p. Ele pode gravar usando o sensor completo em 4:2:0 de 10 bits, fornecendo até 13 pontos de faixa dinâmica ao fotografar em V-Log. A câmera suporta gravação em Apple ProRes e permite aos usuários criar e instalar seus próprios LUTs em tempo real ou escolher entre 19 LUTs pré-fabricados.

O design do corpo do G9 II foi refinado em comparação com seu antecessor, apresentando uma parte superior mais plana que lembra o Lumix S5 II. A tela superior foi substituída por um dial de função separado e o layout geral permanece familiar aos fotógrafos Panasonic existentes. A câmera possui uma tela articulada de 3 polegadas com 1,080 mil pontos e um visor eletrônico de 3,680 mil pontos.

O Lumix G9 II estará disponível no final de novembro com um preço inicial de US$ 1,899/£ 1,699 apenas para o corpo. No Reino Unido, será vendido em dois kits: um com a lente Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS por £ 1,899, e outro com a Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lente por £ 2,249.

No geral, a Panasonic Lumix G9 II é uma câmera impressionante com foco automático avançado, estabilização de imagem e recursos de vídeo. Oferece uma experiência fotográfica versátil para criadores híbridos que exigem fotos e vídeos de alta qualidade.

