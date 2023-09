Panasonic G9 II: uma atualização revolucionária para fotógrafos em 2023

A Panasonic G9 II é a tão esperada sucessora da câmera G9 original e não decepciona. Embora possa parecer diferente do seu antecessor, o G9 II prova ser igualmente revolucionário em termos de características e capacidades.

Uma melhoria notável é o design do corpo da câmera. O G9 II se assemelha muito ao S5 II, o que é uma mudança bem-vinda. Os mostradores e botões são posicionados para facilitar o acesso, e a adição de um botão extra personalizável próximo à montagem da lente aumenta a versatilidade da câmera.

No entanto, uma desvantagem é o downgrade do visor eletrônico (EVF) do G9 original. O G9 II apresenta um EVF de 3.69 milhões de pontos com fator de ampliação reduzido. Embora ainda seja eficaz e adequado para uma câmera moderna, fica aquém do seu antecessor.

Sob o capô, o G9 II apresenta mudanças significativas, com três melhorias importantes que merecem destaque. A câmera agora incorpora o mais recente sistema de foco automático híbrido baseado em detecção de fase da Panasonic, oferecendo detecção precisa de assuntos tanto para animais quanto para humanos. Este sistema de foco automático é confiável e rápido, garantindo foco preciso em diversas situações fotográficas.

Além disso, a estabilização de imagem corporal (IBIS) foi aprimorada, proporcionando até oito pontos de estabilização. Este recurso permite que os fotógrafos capturem imagens mais nítidas, especialmente em condições de pouca luz ou ao usar lentes telefoto. A estabilidade do G9 II está no mesmo nível de outras câmeras líderes de sua classe.

Além disso, a câmera é equipada com sensor de 25 megapixels, semelhante ao encontrado no GH6. Embora o sensor GH6 tenha alguns problemas de ruído e perda de detalhes em ISOs mais baixos, o G9 II mostra melhorias promissoras na qualidade de imagem, especialmente em ISOs de base a 800.

Apesar de ter sido projetado pensando nos fotógrafos, o G9 II ainda oferece uma impressionante variedade de modos de gravação de vídeo. Embora possa não ter CF Express como opção de mídia, a compactação H.265 gravada nos slots duplos para cartão SD é mais que suficiente para as necessidades da maioria dos usuários.

No geral, a Panasonic G9 II é uma câmera inovadora que atende às necessidades dos fotógrafos. Com foco automático aprimorado, estabilização aprimorada e sensor avançado, o G9 II estabelece um novo padrão para câmeras Micro Four Thirds em 2023.

Fontes:

– Revisão do Panasonic G9 II: uma revolução para fotógrafos em 2023, [fonte]

– Panasonic G9 II, [fonte]