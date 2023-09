OnePlus lança programa Open Beta do Android 14 para OnePlus 11

OnePlus lançou recentemente seu primeiro programa Open Beta para Android 14, permitindo que proprietários de OnePlus 11 testem a atualização antes de seu lançamento oficial. O OxygenOS 14 Open Beta 1, baseado no Android 14, já está disponível para download no site da OnePlus.

O programa Open Beta oferece aos usuários a oportunidade de experimentar os novos recursos e melhorias do OxygenOS 14. No entanto, como esta é a primeira versão do Open Beta, alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente. OnePlus garante que mais recursos serão incluídos nas versões subsequentes da atualização.

Atualmente, o Open Beta 1 está limitado ao OnePlus 11 e está disponível em regiões selecionadas, como América do Norte e Índia (com um número limitado de testadores). Infelizmente, os usuários na Europa não terão acesso à atualização Open Beta. Para instalar a atualização, os usuários podem baixar os arquivos necessários do site OnePlus e usar a ferramenta de atualização manual integrada no OxygenOS. É importante observar que voltar ao Android 13 requer uma redefinição de fábrica.

Originalmente, OnePlus havia anunciado que o OxygenOS 14 traria melhorias de desempenho por meio do “Trinity Engine” e estava programado para lançamento em 25 de setembro. No entanto, o atraso inesperado do Android 14 do Google para telefones Pixel indica que o OnePlus também pode perder a data de lançamento pretendida. OnePlus ainda não resolveu esse atraso potencial.

Fonte: Fóruns da comunidade OnePlus

Definição:

– Programa Open Beta: Uma fase de teste de software onde os usuários podem experimentar uma versão de pré-lançamento da atualização e fornecer feedback antes do lançamento oficial.

Fontes: Fóruns da comunidade OnePlus