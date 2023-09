Explorando o combate Zero-G em Starfield: uma missão que vale a pena empreender

Starfield, o tão aguardado RPG de mundo aberto desenvolvido pela Bethesda, está agitando a comunidade de jogos com sua jogabilidade envolvente e vasto universo para explorar. Entre as inúmeras missões disponíveis no jogo, uma em particular se destaca como uma experiência emocionante: “Sure Bet”.

Situada no sistema Alpha Centauri, esta missão paralela começa na pequena cidade industrial de Gagarin Landing. Os jogadores encontram Lizzy, uma bartender que busca atrair a atenção de executivos corporativos com bebidas valiosas e caras. Para atender seu pedido, os jogadores devem embarcar em uma missão para localizar bebidas perdidas em um navio de carga abandonado.

O que diferencia essa missão é a reviravolta inesperada do combate em gravidade zero encontrado na nave. À medida que os jogadores exploram a nave abandonada, a gravidade artificial funciona mal, fazendo com que tudo, incluindo o jogador, objetos e piratas espaciais, flutue em gravidade zero a cada 30 segundos. Esta mudança dinâmica de gravidade oferece uma experiência de combate única e emocionante.

Usando as mudanças na gravidade a seu favor, os jogadores podem manobrar rapidamente para locais mais altos ou mirar em inimigos que são derrubados e flutuam ao ar livre. O combate se torna ainda mais divertido quando os jogadores podem utilizar armas como espingardas, resultando em alguns momentos hilariantes ao serem empurrados para trás contra as paredes.

Além do combate, as mudanças de gravidade também servem como base para quebra-cabeças leves, adicionando outra camada de diversão à missão. Os jogadores devem navegar pelo navio, manobrando através dos destroços flutuantes enquanto mantêm o impulso e resolvem os quebra-cabeças para progredir.

A missão “Sure Bet” mostra o impressionante mecanismo de física em Starfield. Apesar de enfrentar críticas sobre a taxa de quadros bloqueada de 30fps nos consoles, a missão demonstra o vasto potencial e o mundo altamente detalhado do jogo. A capacidade de rastrear e manter com precisão a posição, as colisões e o impulso de cada objeto, arma e personagem durante cada mudança de gravidade é uma prova das capacidades técnicas do jogo.

No entanto, é importante notar que muitas das outras missões em Starfield não utilizam totalmente esses sistemas de física e simulação. Embora esta missão sirva como um exemplo notável do que o jogo pode alcançar, os jogadores podem ficar querendo mais missões que aproveitem essas novas mecânicas.

No geral, a missão “Sure Bet” oferece uma experiência emocionante e memorável no universo Starfield. Com seu combate zero-G e jogabilidade envolvente, ele mostra o compromisso da Bethesda em entregar missões envolventes que vão além das tradicionais missões de busca. É uma missão que vale a pena realizar para qualquer jogador de Starfield em busca de uma aventura cheia de adrenalina.

