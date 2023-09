Descubra as conexões no jogo de quebra-cabeça do New York Times

Resumo: O New York Times lançou um novo jogo de quebra-cabeça chamado Connections. O objetivo do jogo é categorizar um conjunto de 16 palavras em quatro grupos secretos, encontrando conexões entre eles. O jogo é reiniciado diariamente e oferece diversos níveis de dificuldade. Os jogadores podem acompanhar suas sequências de vitórias e comparar pontuações com amigos. Se precisar de ajuda para resolver o quebra-cabeça, o jogo dá dicas e revela as respostas. Os temas de hoje incluem decorações de Halloween, programas de TV, símbolos de caça-níqueis e números em títulos de livros. Por exemplo, a categoria Decorações de Halloween inclui palavras como Morcego, Teia de Aranha, Abóbora e Lápide. O jogo é desafiador, mas as grades mudam a cada dia, proporcionando aos jogadores novas oportunidades para resolver o quebra-cabeça.

Connections é um jogo de quebra-cabeça criado pelo New York Times. O jogo apresenta aos jogadores uma grade de 16 palavras e pede-lhes que organizem as palavras em quatro conjuntos de quatro com base nas conexões entre elas. Essas conexões podem estar relacionadas a diversos temas, como títulos de franquias de videogames, sequências de séries de livros, tons de vermelho ou nomes de redes de restaurantes.

Embora algumas palavras possam parecer que se enquadram em vários temas, há apenas uma resposta correta para cada conjunto. Para ajudar os jogadores a identificar as conexões, o jogo permite embaralhar e reorganizar as palavras na grade.

Cada conjunto de palavras é codificado por cores, sendo o grupo amarelo o mais fácil de identificar e o grupo roxo o mais difícil. Assim que os jogadores acharem que identificaram um conjunto, eles podem enviar sua resposta. Se corretas, as quatro palavras serão removidas da grade e o tema que as conecta será revelado. Adivinhar incorretamente contará como um erro e os jogadores têm um limite de quatro erros antes do jogo terminar.

Se os jogadores estiverem tendo problemas para resolver o quebra-cabeça, o jogo fornece dicas e revela algumas das respostas. Os temas de hoje incluem decorações de Halloween, programas de TV, símbolos de caça-níqueis e números em títulos de livros. Por exemplo, uma das decorações de Halloween é Morcego e um dos programas de TV é 24.

Connections foi projetado para ser desafiador e as grades mudam todos os dias, oferecendo novos quebra-cabeças para os jogadores resolverem. Então, se você não conseguiu resolver o quebra-cabeça de hoje, volte amanhã para ver um novo desafio.

Fonte: New York Times