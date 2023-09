Nvidia atualiza drivers para melhorar o desempenho Starfield em GPUs das séries RTX 30 e 40

A Nvidia anunciou uma atualização automática over-the-air que melhorará o desempenho do Starfield para usuários com placas gráficas das séries RTX 30 e 40. A atualização inclui a implementação da tecnologia Resizable BAR, que aumenta o desempenho das GPUs mais recentes. Em cenários de teste, a Nvidia descobriu que as GPUs para desktop GeForce RTX série 40 tiveram um aumento médio de 5% no desempenho após a atualização.

Para garantir a compatibilidade, a atualização será aplicada aos drivers 537.17 existentes e aos drivers 537.34 recém-lançados. Junto com esta atualização, a Nvidia também introduziu configurações ideais de um clique para Starfield, simplificando o processo de seleção das melhores configurações para o sistema específico do usuário. Além disso, a empresa abordou o problema do perfil da GPU para a versão do Starfield na Microsoft Store.

Esta atualização ocorre logo após a Digital Foundry relatar que Starfield teve um desempenho significativamente melhor em GPUs AMD em comparação com GPUs Nvidia e Intel. A Digital Foundry descobriu problemas especificamente relacionados às CPUs Intel e observou uma diferença substancial de desempenho de 46 por cento entre o Radeon RX 6800 XT da AMD e o RTX 3080 da Nvidia em Starfield. Resta saber se a atualização do perfil BAR redimensionável ajudará a preencher a lacuna de desempenho identificada pelo Digital Foundry.

Concluindo, a atualização automática over-the-air da Nvidia para seus drivers visa melhorar o desempenho Starfield em GPUs das séries RTX 30 e 40. Ao implementar o Resizable BAR e introduzir configurações ideais de um clique, a Nvidia pretende aprimorar a experiência de jogo para jogadores de Starfield. Embora relatórios anteriores tenham destacado discrepâncias de desempenho entre as GPUs Nvidia, Intel e AMD, esta atualização busca resolver esses problemas e trazer uma experiência de jogo mais consistente em diferentes configurações de hardware.

