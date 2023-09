Preço do Nokia X30 5G reduzido na Índia: aqui está o que você precisa saber

By

A Nokia anunciou recentemente um corte significativo no preço de seu smartphone Nokia X30 5G na Índia. A empresa reduziu o preço do telefone em Rs. 12,000, tornando-o mais acessível aos consumidores. O Nokia X30 5G vem com especificações e recursos impressionantes, tornando-o uma opção desejável para usuários de smartphones.

O Nokia X30 5G possui uma tela Full HD + AMOLED de 6.43 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Ele é alimentado pelo chipset Snapdragon 695 5G de núcleo octa, proporcionando aos usuários desempenho rápido e eficiente. O telefone vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, garantindo amplo espaço para todos os seus arquivos e aplicativos.

Em termos de recursos de câmera, o Nokia X30 5G possui uma configuração de câmera traseira dupla com um sensor primário PureView de 50 megapixels e um sensor secundário ultra grande angular de 13 megapixels. Para selfies e chats de vídeo, o telefone possui uma câmera frontal de 16 megapixels.

As opções de conectividade no Nokia X30 5G incluem 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e uma porta USB Type-C. O telefone também possui um sensor de impressão digital no display para maior segurança. Além disso, possui classificação IP67 para resistência à poeira e água, garantindo durabilidade em diversos ambientes.

O Nokia X30 5G está equipado com uma bateria de 4,200mAh que suporta carregamento rápido de 33W. Isso significa que você pode recarregar rapidamente seu dispositivo e permanecer conectado durante todo o dia sem se preocupar com a duração da bateria.

Com seu design elegante, especificações impressionantes e preço agora acessível, o Nokia X30 5G oferece uma ótima relação custo-benefício. Está disponível nas opções de cores Azul Nublado e Branco Gelo.

