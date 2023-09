HMD Global anuncia lançamento de nova linha de dispositivos móveis

By

A empresa finlandesa HMD Global, conhecida por produzir smartphones da marca Nokia, revelou seus planos de lançar uma nova linha de dispositivos móveis sob sua própria marca. O CEO da HMD Global, Jean-François Baril, fez o anúncio no Linkedin, afirmando que a nova marca HMD coexistirá com telefones Nokia e colaborações com parceiros não divulgados.

Baril expressou entusiasmo com a jornada da empresa até agora como “HMD – a casa dos telefones Nokia” e destacou o próximo passo para entrar no mercado de forma independente. Ele enfatizou o foco nas necessidades dos consumidores e na criação de um novo mundo para as telecomunicações.

Embora detalhes específicos sobre os novos produtos HMD e sua data de lançamento ainda não tenham sido divulgados, é provável que a gigante tecnológica de Taiwan, Foxconn, cuide da fabricação, já que atualmente produz dispositivos da marca Nokia.

Espera-se que os dispositivos da marca HMD continuem atendendo à categoria de orçamento a médio porte, alinhando-se ao compromisso da empresa de projetar um futuro sustentável e acessível. Com ex-executivos da Nokia liderando a HMD Global, isto representa uma oportunidade para a empresa desenvolver o legado da marca sob um novo nome.

Aguardam-se mais informações sobre os novos produtos HMD e atualizações serão fornecidas quando disponíveis.

Fontes:

– Autor: Jess Weatherbed

– Imagem: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images