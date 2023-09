É improvável que a Apple lance novos iPads até 2024, afirma analista

De acordo com o confiável analista da Apple, Ming-Chi Kuo, é improvável que a Apple lance novos iPads até 2024. Esta notícia chega poucas horas antes de a Apple lançar a nova linha do iPhone 15 e do Apple Watch Series 9.

Na semana passada, Kuo também afirmou que não haverá novos MacBooks até o próximo ano. Com exceção de uma possível atualização do iMac, parece que a Apple não terá muitos novos produtos de hardware para anunciar até o final do ano.

Inicialmente, estava previsto que a Apple realizaria um evento em outubro para apresentar a primeira rodada de M3 Apple Silicon Macs e um iPad Air atualizado. No entanto, tanto Kuo quanto Mark Gurman da Bloomberg relataram que este evento provavelmente está fora de questão. Espera-se agora que os novos Macs sejam lançados na primavera de 2024, em vez do outono de 2023.

Gurman mencionou anteriormente que a atualização do iPad Air ainda estava em andamento, mas o último comentário de Kuo também lança dúvidas sobre o momento deste lançamento.

No geral, parece que o foco da Apple em termos de lançamentos de hardware estará no novo iPhone 15 e no Apple Watch Series 9. A atualização do iPad Pro terá que esperar até 2024, e outros lançamentos previstos também poderão ser adiados.

Fontes:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg