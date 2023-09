Mario Kart Tour deixará de lançar novo conteúdo, mas o jogo permanecerá disponível

Mario Kart Tour, o popular jogo de corrida para celular, deverá interromper o lançamento de novos conteúdos de acordo com um anúncio do jogo postado no Reddit. Após 4 de outubro, não haverá novos percursos, pilotos, karts, planadores ou recursos adicionados ao jogo. Embora isso possa levar a um declínio na base de jogadores, o jogo ainda estará disponível para download e jogo.

O sucesso de Mario Kart Tour tem sido evidente, pois gerou quase US$ 300 milhões em receitas, tornando-o o segundo título móvel mais lucrativo da Nintendo, superado apenas por Fire Emblem Heroes. No entanto, o jogo também tem enfrentado polêmica, principalmente no que diz respeito à sua estratégia de monetização. Um aspecto controverso foi a inclusão de “Spotlight Pipes”, que oferecia caixas de saque com probabilidades não reveladas. Isso gerou críticas dos jogadores e os canos foram posteriormente removidos.

Não está claro por que a Nintendo decidiu interromper o desenvolvimento de novos conteúdos para Mario Kart Tour. Embora nenhuma declaração oficial tenha sido divulgada, não é incomum que os jogos acabem esgotando seu suprimento de novos conteúdos. A Nintendo continua a lançar novos conteúdos para seus outros jogos para celular, como Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run e Fire Emblem Heroes. Além disso, a empresa fez parceria com a gigante móvel DeNA para desenvolver novos jogos para smartphones e experiências relacionadas.

Embora a ausência de novos conteúdos possa desencorajar alguns jogadores, resta saber como a comunidade de Mario Kart Tour reagirá e se o jogo continuará a prosperar apesar desta mudança de direção.

