Starfield pode atingir 60FPS no Xbox Series X? Testes de fundição digital dão esperança!

Os especialistas em tecnologia da Digital Foundry conduziram testes para determinar se Starfield, o tão aguardado jogo da Bethesda, poderia rodar a 60 quadros por segundo (FPS) no Xbox Series X. Embora a resposta não seja direta, os resultados fornecem esperança para jogadoras.

A Digital Foundry usou o AMD 4800S Desktop Kit, que se aproxima da GPU do Xbox Series X, para rodar Starfield em configurações comparáveis ​​à versão do Xbox Series X. Eles então reduziram a resolução para 1440p, igualando a versão do Xbox Series S, e exploraram minuciosamente o jogo para avaliar a taxa de quadros.

A equipe descobriu que na maioria das vezes o jogo rodava além dos 40 FPS. Isso sugere que um modo de 40 FPS com diferentes configurações de GPU ou ajustes na escala de resolução dinâmica pode ser uma opção viável. Outra possibilidade é um modo Variable Refresh Rate (VRR), que desbloquearia a taxa de quadros para jogadores com monitores compatíveis com VRR.

No entanto, alcançar 60 FPS consistentes durante todo o jogo parece improvável para Starfield. A Digital Foundry conclui que um modo de desempenho dedicado de 60 FPS é um desafio significativo. No entanto, sempre há uma chance de a Bethesda surpreender os jogadores com otimizações no futuro.

Você gostaria de ver um modo de desempenho de 40 FPS para Starfield no Xbox Series X? Compartilhe seus pensamentos abaixo!

Definições:

– FPS: Quadros por segundo, uma medida da taxa de atualização ou taxa de quadros de um jogo ou vídeo. Indica quantos quadros individuais são exibidos por segundo.

– GPU: Unidade de Processamento Gráfico, circuito eletrônico especializado que manipula e renderiza imagens, vídeos e animações.

– VRR: Variable Refresh Rate, uma tecnologia de exibição que permite que a taxa de atualização da tela se adapte dinamicamente à taxa de quadros do conteúdo que está sendo exibido.

Fonte: Digital Foundry, “O Starfield pode rodar a 60fps no Xbox Series X?”, Pure Xbox.