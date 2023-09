Santa Cruz apresenta o Heckler SL: eMTB leve com 150mm de curso

A Santa Cruz entrou no mercado de mountain bikes elétricas leves com o lançamento da Heckler SL. Esta nova bicicleta possui 150 mm de curso na roda traseira e foi projetada para enfrentar toda a montanha. É equipado com motor Ride 60 da Fazua e bateria integrada de 430Wh, proporcionando impulso nas subidas. A Heckler SL é voltada para quem deseja uma experiência mais parecida com uma bicicleta de trilha com um pouco mais de assistência nas subidas.

O motor da bicicleta elétrica Fazua Ride 60 está no coração da Heckler SL, entregando um torque máximo de 60Nm e 450W de potência de pico. O motor oferece três configurações de potência – Breeze, River e Rocket – que podem ser personalizadas no aplicativo Fazua. A duração da bateria e as configurações de energia são exibidas em um display LED de tubo superior, que também possui uma porta USB-C para carregar dispositivos.

Santa Cruz afirma que o Heckler SL, com seu motor menor e mais leve e bateria de 430Wh, oferece o mesmo alcance que um eMTB de potência total com bateria de 630Wh. A bateria não removível elimina a necessidade de travas ou tampas, resultando em um design compacto de tubo inferior com diâmetro interno menor.

O Heckler SL está disponível em cinco tamanhos, do pequeno ao extra extragrande, e cinco opções de construção. Os preços começam em £ 6,699 e vão até £ 11,999. O preço internacional ainda não foi confirmado.

No geral, a Heckler SL de Santa Cruz oferece aos ciclistas uma opção leve de eMTB com potência e alcance suficientes para conquistar qualquer montanha, mantendo ao mesmo tempo a sensação e o manuseio de uma bicicleta de trilha tradicional.

Definições:

– eMTB: Mountain bike elétrica, equipada com motor para auxiliar na pedalada.

– Torque: Uma medida da força que faz com que um objeto gire em torno de um eixo.

– Wh: Watt-hora, unidade de medida de energia utilizada para baterias e sistemas elétricos.

– USB-C: Uma interface de barramento serial universal (USB) que suporta transferência de dados mais rápida e maior potência.

– LED: Diodo emissor de luz, um tipo de fonte de luz comumente usada em dispositivos eletrônicos.

