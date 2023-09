Forza Motorsport revela nova jogabilidade e modo carreira em próximo lançamento

A Turn 10 Studios apresentou recentemente 17 minutos de cenas de jogo do tão aguardado jogo Forza Motorsport durante a transmissão do Forza Monthly. A nova parcela da série, intitulada simplesmente Forza Motorsport, promete atualizações e mudanças emocionantes, marcando uma nova era para a popular franquia de jogos de corrida.

As imagens do jogo apresentavam o “Initial Drive” do jogo, que serve como sequência introdutória, bem como um fim de semana de corrida na Builder's Cup. O “Initial Drive” permite aos jogadores dar uma volta de treino no circuito de Maple Valley no Chevrolet Corvette E-Ray, um dos carros de cobertura do jogo. Navegando pelo tráfego intenso, os jogadores devem dominar cada turno para progredir com sucesso.

Após a volta de treino, a filmagem do jogo faz a transição para uma corrida noturna na pista fictícia de Hakone. Desta vez, os jogadores assumem o controle do Cadillac Racing V-Series.R nº 01, o outro carro de cobertura do jogo. Depois de um pit stop, os jogadores têm pneus novos para lutar pelo primeiro lugar.

O vídeo também mostra o modo carreira do jogo, conhecido como Builders Cup. Os jogadores podem escolher entre três carros iniciais, incluindo o Subaru STI S2019 209, o Honda Civic Type R 2018 e o Ford Mustang GT 2018. A filmagem do jogo apresenta uma sessão de treinos no Grand Oak Club Circuit, outra nova pista fictícia, proporcionando aos jogadores a oportunidade de se familiarizarem com a física e o manuseio do jogo.

Embora o jogo apresente inicialmente aos jogadores circuitos fictícios, circuitos do mundo real também serão apresentados. Assim que a sessão de treinos terminar, os jogadores serão recebidos com uma corrida emocionante com um grid completo de 24 carros, cada um fazendo abordagens únicas para a primeira curva.

Forza Motorsport adota uma abordagem única com este lançamento, abandonando a sequência numérica que estava presente nas edições anteriores. O objetivo é redefinir a série como um jogo de “progressão de carros”, mudando o foco da coleta de carros para o domínio dos veículos por meio de atualizações vinculadas ao nível de domínio do carro. Este afastamento do design tradicional de jogos de corrida é uma mudança emocionante que irá ressoar entre os fãs do gênero.

Forza Motorsport tem lançamento previsto para 10 de outubro de 2023, para plataformas Xbox Series X|S e PC. Estará disponível no Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia do seu lançamento.

