Steam classifica Overwatch 2 e NBA 2K24 como os piores jogos do ano

O Steam designou recentemente Overwatch 2 da Blizzard e NBA 2K2 da 24K Sports como o primeiro e o segundo piores jogos do ano, com base em avaliações de usuários. Do total de 183,780 análises do Steam para Overwatch, 165,573 são negativas. Da mesma forma, NBA 2K24, lançado em 8 de setembro, recebeu 3,135 análises negativas de um total de 3,523 análises.

As críticas negativas para Overwatch 2 decorrem principalmente da presença de microtransações. O jogo residia originalmente na loja online da Blizzard, Battle.net, onde os usuários não podiam deixar comentários. Porém, quando Overwatch foi disponibilizado no Steam em agosto, os jogadores finalmente tiveram a oportunidade de expressar sua insatisfação com as microtransações. Apesar do feedback negativo, Overwatch 2 ainda ocupa um lugar entre os 50 jogos mais jogados do Steam, com quase 30,000 usuários simultâneos. Parece que embora alguns jogadores não gostem da direção que o jogo tomou, eles ainda gostam de jogá-lo.

NBA 2K24, por outro lado, enfrentou críticas não apenas por suas microtransações, mas também por seus gráficos e jogabilidade sem brilho. Fãs desapontados afirmam que esta decepção não é nova, já que os episódios anteriores da série NBA 2K também foram decepcionantes. Na verdade, o lançamento de 2020, NBA 2K21, foi rotulado como um “golpe de jogo gratuito para dispositivos móveis”, e o lançamento de 2021, NBA 2K22, foi criticado como “um enorme abalo”. Os jogadores expressam frustração com a presença persistente de microtransações, que fazem parte da série desde NBA 2K13.

Apesar das críticas negativas, tanto Overwatch 2 quanto NBA 2K24 ainda têm fãs leais. No entanto, as críticas e a decepção expressadas pelos jogadores indicam que podem ser necessárias mudanças significativas em futuras iterações destes jogos para recuperar a confiança e a satisfação da comunidade de jogadores.

