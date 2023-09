NBA 2K24 recebe reação dos jogadores de PC e se torna o segundo jogo com pior avaliação no Steam

O recém-lançado NBA 2K24, o último episódio da longa série de basquete desenvolvida pela 2K, enfrentou intensas críticas de jogadores de PC, resultando em um influxo de críticas negativas no Steam. Como resultado, o jogo agora é o segundo jogo com pior avaliação na plataforma, atrás apenas de Overwatch 2, de acordo com o Steam 250.

A reação decorre do fato de que a versão para PC de NBA 2K24 é baseada nas versões do jogo para PlayStation 4 e Xbox One, em vez das versões mais avançadas para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Esta decisão deixou a edição para PC visualmente deficiente e desprovida de melhorias significativas em comparação com o lançamento do ano passado. Além disso, certos recursos exclusivos das versões mais recentes do console estão ausentes na versão para PC.

Por exemplo, o site oficial do jogo destaca recursos como ProPLAY, que incorpora perfeitamente imagens reais da NBA na jogabilidade de NBA 2K24, bem como o modo de carreira personalizado chamado The W. Infelizmente, esses recursos só estão acessíveis para jogadores de PlayStation 5 e Xbox. Série X/S, deixando os jogadores de PC excluídos.

As críticas no Steam expressam a decepção compartilhada pelos jogadores. Muitos apontam que a jogabilidade e as animações permanecem praticamente inalteradas em relação às iterações anteriores. Um jogador afirma: “O menu principal e as texturas do parque ainda parecem muito baratos, como sempre”. Outra análise destaca a falta de esforço colocado na versão para PC, comparando-a com a edição de console e expressando frustração pelas oportunidades perdidas de torná-la no mesmo nível das versões de próxima geração.

As críticas também são direcionadas à inclusão de microtransações em NBA 2K24, jogo pelo qual os jogadores já pagaram o preço integral. Comentários negativos em plataformas como o Reddit mencionam como o jogo emprega diversas táticas de microtransações, exacerbando ainda mais a insatisfação entre os jogadores.

Até o momento, a 2K não abordou os problemas relacionados à versão para PC nem forneceu qualquer informação sobre possíveis atualizações para melhorar o jogo.

