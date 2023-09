Apresentando o Xbox Mastercard: um cartão de crédito para entusiastas de jogos

A Microsoft está pronta para lançar um novo produto interessante para entusiastas de jogos – o Xbox Mastercard. Disponível exclusivamente para testadores do Xbox nos EUA, este cartão de crédito sem taxa anual emitido pelo Barclays oferece uma oportunidade única para os jogadores ganharem pontos que podem ser resgatados em jogos e complementos do Xbox.

Ao contrário do Microsoft Rewards, o Xbox Mastercard funciona como um sistema de recompensas separado. Os titulares do cartão podem ganhar um ponto de cartão para cada US$ 1 gasto, com 1,500 pontos de cartão equivalendo a um vale-presente de US$ 15 resgatáveis ​​na loja Xbox online da Microsoft. Além disso, os proprietários do Xbox Mastercard têm a chance de ganhar cinco pontos para cada US$ 1 gasto em produtos elegíveis da Microsoft Store online, bem como três pontos para cada US$ 1 gasto em serviços de streaming como Netflix e Disney Plus, e serviços de entrega como Grubhub e PortaDash.

Benefícios exclusivos também estão disponíveis para novos associados do cartão. Eles podem ganhar um bônus de 5,000 pontos (equivalente a um valor de US$ 50) após fazer a primeira compra, além de uma assinatura de três meses do Xbox Game Pass Ultimate. Esta assinatura de três meses pode até ser oferecida a amigos ou familiares.

O Xbox Mastercard apresenta diversas opções de design para você escolher e pode ser personalizado com um gamertag exclusivo. A partir de 21 de setembro, os Xbox Insiders nos EUA continentais, Alasca e Havaí podem começar a solicitar este cartão de crédito emocionante.

É importante notar que esta é a primeira vez em mais de uma década que a Microsoft oferece um cartão de crédito Xbox. Anteriormente, a empresa fornecia aos assinantes do Xbox Live um cartão de fidelidade Xbox Live Diamond gratuito em 2005, que oferecia descontos nos varejistas participantes. A Sony também possui um cartão de crédito semelhante, o cartão de crédito PlayStation, que permite aos usuários acumular pontos para compras relacionadas a jogos.

O Xbox Mastercard representa uma forma inovadora para os jogadores ganharem recompensas enquanto se dedicam ao seu hobby favorito. Com sua variedade de benefícios e ofertas exclusivas, este cartão de crédito será muito procurado pelos entusiastas de jogos nos Estados Unidos.

Fontes:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]