Windows eliminando drivers de impressora de terceiros: o que você precisa saber

O Windows está definido para eliminar gradualmente os drivers de impressora de terceiros, de acordo com um documento de suporte recente lançado pela Microsoft. A empresa planeja contar com um “driver de classe” universal que suporte padrões como o Internet Printing Protocol (IPP) e seja adotado pela Mopria Alliance. A expectativa é que essa mudança ocorra de forma gradual, a partir de 2025.

Inicialmente, a Microsoft deixará de aceitar novos drivers de impressora de terceiros no Windows Update. As atualizações dos drivers existentes ainda serão permitidas, mas as novas impressoras não terão mais a opção de adicionar drivers personalizados de terceiros. Em 2026, todas as impressoras conectadas a um PC com Windows usarão o driver de classe integrado como padrão, mesmo que exista um driver de terceiros. E a partir de 2027, apenas correções relacionadas à segurança serão permitidas para drivers de impressora no Windows Update.

Para usuários que dependem de drivers de terceiros para oferecer suporte a impressoras mais antigas sem suporte Mopria ou IPP, não há motivo imediato para preocupação. Os drivers existentes continuarão funcionando e poderão ser instalados pelo Windows Update ou baixados manualmente. A Microsoft também continuará assinando novos drivers de impressora como parte de seu Programa de Compatibilidade de Hardware do Windows, embora esses drivers não sejam adicionados ao Windows Update após 2025.

Essa mudança de drivers de terceiros é um desenvolvimento positivo para o ecossistema Windows. Em vez de lidar com drivers inchados e muitas vezes não confiáveis ​​que não possuem atualizações oportunas, os usuários se beneficiarão da simplicidade e compatibilidade do driver de classe. Este driver único pode lidar com vários dispositivos com funcionalidade semelhante, garantindo que impressoras mais antigas permaneçam operacionais com versões de software mais recentes. Os fabricantes de impressoras ainda podem oferecer suporte a recursos especializados por meio de aplicativos de suporte de impressão opcionais disponíveis na Windows Store.

É importante notar que a eliminação progressiva de drivers de terceiros pela Microsoft reflete as tendências existentes do setor. A maioria das impressoras modernas já suporta Mopria e integra suporte para IPP desde o início de 2010. A Apple tomou medidas semelhantes ao descontinuar drivers de impressora macOS de terceiros em favor do AirPrint baseado em IPP em 2019.

Embora a transição para drivers de classe ofereça compatibilidade aprimorada, ela não eliminará todas as frustrações relacionadas à impressora. Problemas como atolamentos de papel fantasma, desconexões de rede, requisitos de tinta proprietária e limitações do scanner provavelmente persistirão. No entanto, abandonar os drivers de terceiros é um passo na direção certa em direção a uma experiência de impressão mais simplificada e estável.

Fontes:

– Documento de suporte da Microsoft