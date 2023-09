The Astral Purple: Microsoft anuncia novo controle sem fio para Xbox

By

A Microsoft revelou sua mais recente adição à linha de controladores sem fio do Xbox, o Astral Purple. Este novo lançamento apresenta uma frente roxa profunda combinada com uma parte traseira branca, uma reminiscência do design do controlador Velocity Green anterior.

O controlador Astral Purple Xbox possui todos os recursos que você esperaria, incluindo pára-choques texturizados e gatilhos para maior aderência, um botão Share dedicado para compartilhar momentos de jogo sem esforço e um conector de 3.5 mm para conectar dispositivos de áudio.

Ao longo deste ano, a Microsoft introduziu vários designs de controladores atraentes para atender a diferentes preferências. Entre esses lançamentos estão o “dinâmico” Stormcloud Vapor, que vem com um fundo marcante, e o controlador Starfield de edição limitada.

Ao contrário do lançamento do Velocity Green, não parece haver nenhum produto ou acessório adicional disponível para o Astral Purple. Então, se você esperava usar como acessório um moletom do Xbox correspondente ou um dock de carregamento rápido coordenado, você pode estar sem sorte desta vez.

Com preço de £ 60/$ 65, o controlador sem fio Astral Purple Xbox está previsto para ser lançado em 19 de setembro. As pré-encomendas desta nova variante de cor já estão disponíveis na Microsoft Store.

No geral, o Astral Purple oferece mais uma opção elegante e versátil para os jogadores personalizarem sua experiência de jogo no Xbox. Com seu esquema de cores vibrantes e recursos confiáveis, este controlador certamente atrairá os fãs que desejam atualizar ou expandir sua coleção.

