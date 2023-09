Apresentando o Xbox Mastercard: cartão dos sonhos dos jogadores para Xbox Insiders

A Microsoft acaba de anunciar o lançamento do Xbox Mastercard, cartão de crédito voltado para Xbox Insiders nos Estados Unidos. Este movimento inesperado permite que os jogadores ganhem pontos de cartão em cada compra e os troquem por jogos e outros itens no xbox.com.

O Xbox Mastercard, emitido pelo Barclays, não tem taxa anual e estará disponível para Xbox Insiders residentes no território continental dos Estados Unidos, Alasca e Havaí. A partir de 21 de setembro, os interessados ​​poderão solicitar o cartão, que será liberado em ondas ao longo do outono.

Os titulares do cartão ganharão pontos de cartão para cada dólar gasto. A compra de produtos qualificados na Microsoft Store concederá 5x pontos de cartão, enquanto a utilização de serviços de entrega de refeições como Grubhub e DoorDash ou serviços de streaming como Netflix e Disney + lhe renderá 3x pontos de cartão. Para compras diárias, os titulares do cartão receberão 1x pontos do cartão.

Além dessas recompensas, a Microsoft também oferece alguns benefícios atraentes. As compras pela primeira vez renderão 5,000 pontos no cartão, equivalentes a US$ 50. Além disso, os novos usuários do Xbox Game Pass receberão três meses de Xbox Game Pass Ultimate na primeira compra ou terão a opção de presentear um amigo.

Como acontece com qualquer cartão de crédito, é importante considerar a Taxa Percentual Anual (TAEG). O Xbox Mastercard oferece três opções: 20.99%, 26.99% ou 31.99%, dependendo da qualidade de crédito do titular do cartão.

Embora os jogadores esperassem por mais novidades do Xbox Game Pass, a introdução do Xbox Mastercard oferece uma excelente oportunidade para os Xbox Insiders desfrutarem de vantagens e recompensas adicionais. Inscreva-se logo para melhorar sua experiência de jogo!

Fontes:

– Postagem de anúncio do Xbox Wire

– Termos e condições do Xbox Mastercard