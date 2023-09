Microsoft Windows 11 ainda abre links no Microsoft Edge, apesar das mudanças prometidas

De acordo com um artigo recente, a versão Insider do Windows 11 da Microsoft ainda abre links da web no navegador Microsoft Edge, apesar do anúncio anterior da empresa de que abriria links no navegador padrão do usuário. Esta mudança deveria cumprir a Lei dos Serviços Digitais da Europa e a Lei dos Mercados Digitais, que exigem que os “gatekeepers” como a Microsoft evitem a auto-preferência.

O desenvolvedor Daniel Aleksandersen, que testou a nova versão do Windows 11 Insider, descobriu que o Edge ainda estava sendo aberto à força em vez do navegador padrão, independentemente da localização do usuário. Aleksandersen também observou que não houve mudanças visíveis no Windows 11 Dev Insider no que diz respeito à abertura de links.

Especulou-se que a mudança poderia se limitar a chamar aplicativos como Outlook em vez de Edge ou Windows. Nesses casos, os aplicativos seriam alterados para abrir links no navegador padrão, e não especificamente no Edge. No entanto, nenhuma dessas alterações foi encontrada no código.

Esse problema não é novo, já que Aleksandersen criou anteriormente um programa chamado EdgeDeflector para contornar o comportamento do esquema de URL do Edge no Windows 10. Esse comportamento da Microsoft é visto por alguns como uma forma de dar preferência a seus próprios serviços em vez de opções de terceiros.

É importante notar que o Google introduziu seu próprio esquema de URL, googlechrome:, para abrir links no Chrome no iOS em vez do Safari. Posteriormente, a Microsoft implementou seu próprio esquema, microsoft-edge:, para lidar com URLs de componentes do sistema Windows. Apesar das tentativas da Brave e da Mozilla de interceptar esses links, a Microsoft impediu que aplicativos de terceiros anulassem sua intervenção.

Aleksandersen acredita que o comportamento da Microsoft viola as preferências do usuário e pode ser difícil de distinguir de um comportamento malicioso. Ele sugere que a Microsoft poderia ter usado seu esquema de URL com mais moderação para promoções ou gerenciamento de contas da Microsoft.

Concluindo, a versão do Microsoft Windows 11 Insider ainda abre links no Microsoft Edge, apesar das promessas de respeitar o navegador padrão do usuário. Esse comportamento levantou preocupações sobre a autopreferência e a violação das preferências do usuário.