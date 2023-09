Tela LG MAGNIT 4K Ultra HD: uma luxuosa experiência de entretenimento doméstico

By

O monitor LG MAGNIT 4K Ultra HD fez sua estreia altamente antecipada na CEDIA Expo 2023, deslumbrando os participantes com seu visual de tirar o fôlego e design elegante. Atendendo aos proprietários de casas de luxo, este monitor avançado oferece uma experiência de entretenimento doméstico verdadeiramente envolvente.

Com uma enorme tela de 118 polegadas, o LG MAGNIT se destaca como um modelo de luxo cobiçado no segmento de home cinema e arte digital. Posicionado entre o display Micro LED residencial LG MAGNIT de 136 polegadas e a TV sem fio LG SIGNATURE OLED M de 97 polegadas, este display oferece uma experiência de visualização impressionante que supera as expectativas.

Equipado com um alto preço de US$ 237,000, o LG MAGNIT oferece excelente reprodução de cores, clareza e contraste. Sua resolução 4K, densidade de pixel de 0.6 mm e tecnologia LED chip-on-board (COB) de última geração garantem uma tela nítida e vibrante. Além disso, o display possui processamento aprimorado por IA e funciona na plataforma webOS smart TV amigável.

Uma característica notável do LG MAGNIT é o seu display Micro LED. Esta tecnologia inovadora, baseada na tecnologia avançada de diodo emissor de luz de visão direta (DVLED) da LG, fornece fontes de luz individuais para cada um dos seus mais de 8 milhões de pixels. Isso permite que a tela obtenha pretos puros e alto contraste, desativando pixels em áreas pretas da imagem. Com compatibilidade HDR 10 e HDR 10 Pro, o LG MAGNIT oferece uma faixa dinâmica aprimorada para uma experiência visual ainda mais cativante.

A instalação do LG MAGNIT é incrivelmente conveniente para integradores certificados LG MAGNIT. O design simples de dois gabinetes do display permite uma configuração rápida e eficiente, superando o processo de instalação de outros displays LED modulares. Além disso, a tela integra tecnologia AirPlay 2 e Miracast, permitindo streaming sem fio de vários dispositivos, incluindo iOS, Android, macOS e Windows 10.

Com as suas extensas opções de conectividade, o LG MAGNIT oferece flexibilidade quando se trata de conectar dispositivos externos. Possui quatro portas de entrada HDMI, saída de áudio digital, duas portas de entrada USB, uma porta RS232C e muito mais. A tela ainda vem pré-carregada com aplicativos de streaming populares como YouTube, Disney+ e Prime Video, facilitando a configuração inicial.

Para completar a luxuosa experiência de entretenimento doméstico, o LG MAGNIT contará com sistemas de áudio da conceituada marca Bang & Olufsen. Esta parceria garante uma qualidade de som excepcional para complementar os visuais deslumbrantes.

Com garantia básica de 2 anos, que pode ser estendida até 5 anos, o LG MAGNIT garante que os clientes possam desfrutar do seu investimento com tranquilidade.

Concluindo, o display LG MAGNIT 4K Ultra HD oferece uma experiência visual incomparável para proprietários de casas de luxo. Com seu tamanho expansivo, tecnologia avançada, processo de instalação perfeito e recursos impressionantes, este monitor estabelece um novo padrão para entretenimento doméstico.

Fontes:

– LG Electronics (www.lg.com)

– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)