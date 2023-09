La-Z-Boy se concentra na centralização no cliente para se manter competitivo

La-Z-Boy, a icônica marca de móveis, contratou Jorge Calvachi como diretor de insights para estabelecer uma função de insights do consumidor pela primeira vez em seus quase 100 anos de história. Calvachi acredita que a nova vantagem competitiva em qualquer indústria, incluindo a moveleira, é a centralização no consumidor.

Um desafio que a La-Z-Boy enfrenta é que ela tem vários pontos de contato com os consumidores por meio de vários canais, e a experiência do cliente é normalmente híbrida. Calvachi descobriu que os consumidores demoram mais para fazer uma compra de móveis, sendo a navegação online seguida de testes de conforto na loja uma parte significativa da jornada. No entanto, as experiências entre o digital e a loja não têm sido consistentes.

Para enfrentar esse desafio, a Calvachi está criando um centro de experiência do cliente com a ajuda da InMoment, uma empresa de experiência do cliente. Eles agregarão dados de canais digitais como ponto de partida e incorporarão gradualmente dados de outros pontos de contato. O objetivo é ter uma visão holística da jornada do cliente para tomar melhores decisões organizacionais.

Embora a implementação técnica possa não ser difícil, impulsionar a adoção da solução dentro de uma organização estabelecida há muito tempo é o verdadeiro desafio. A Calvachi e a InMoment estão focadas em obter a adesão das partes interessadas para garantir uma implementação bem-sucedida.

A medida definitiva do sucesso da La-Z-Boy é fornecer uma experiência total ao cliente, em vez de focar apenas nas conversões e no crescimento da receita.

Fontes:

– MarTech hoje