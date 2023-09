Qualcomm fornecerá modems Snapdragon 5G para futuros lançamentos de smartphones da Apple

By

A fornecedora de chips móveis Qualcomm chegou a um acordo com a gigante da tecnologia Apple para fornecer sistemas RF de modem Snapdragon 5G para lançamentos de smartphones entre 2024 e 2026. Esta parceria surge num momento em que a Apple enfrenta desafios na China e visa fortalecer sua cadeia de fornecimento em outras regiões . Embora o valor do negócio não tenha sido divulgado pela Qualcomm, especialistas especulam que valerá bilhões de dólares.

Este novo acordo baseia-se num acordo anterior assinado entre a Qualcomm e a Apple em 2019, que resolveu uma batalha legal entre as duas empresas. De acordo com a Reuters, o acordo de fornecimento desse acordo será concluído este ano. Isso significa que os próximos iPhones anunciados pela Apple serão os últimos a serem lançados no acordo anterior.

A colaboração entre a Qualcomm e a Apple é significativa na indústria de chips, já que a Qualcomm é fornecedora líder de chips móveis, enquanto a Apple tem uma presença significativa no mercado de smartphones. Analistas do UBS estimam que a Qualcomm ganhou aproximadamente US$ 7.26 bilhões fornecendo chips para a Apple em 2022.

Ao garantir o fornecimento de sistemas RF de modem Snapdragon 5G da Qualcomm, a Apple pretende incorporar tecnologia 5G de ponta em seus futuros modelos de smartphones. Os sistemas RF de modem Snapdragon 5G oferecem recursos e desempenho avançados, permitindo que a Apple forneça conectividade aprimorada e velocidades de dados mais rápidas aos seus usuários.

No geral, esta parceria fortalece a posição da Qualcomm como um player-chave na indústria de chips móveis e garante o acesso da Apple à tecnologia avançada de chips para seus próximos lançamentos de smartphones.

Fontes:

– Reuters (URL: [artigo fonte])