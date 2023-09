Banco Central de Israel considera emitir shekel digital

O banco central de Israel, o Banco de Israel, está a explorar a possibilidade de emitir um shekel digital para melhorar os sistemas de pagamento do país. Embora a decisão de lançar um shekel digital ainda não tenha sido tomada, o banco central continua empenhado em expandir a fronteira das moedas digitais.

O banco central começou a pesquisar e a preparar-se para a potencial emissão de um shekel digital em Novembro de 2021, como forma de criar um sistema de pagamentos mais eficiente. Israel tinha inicialmente considerado a emissão de uma moeda digital do banco central (CBDC) no final de 2017, e o foco recente num shekel digital está em linha com as tendências globais nas economias avançadas.

O governador do Banco de Israel, Amir Yaron, afirmou que a decisão de emitir um shekel digital ainda está em aberto, como acontece na maioria das economias avançadas. No entanto, o banco central está empenhado em permanecer na vanguarda da exploração de CBDC e apoiar os esforços para modernizar os sistemas de pagamentos e o sistema financeiro como um todo.

O banco central de Israel já colaborou com o seu homólogo em Hong Kong e com o Banco de Compensações Internacionais no projecto Sela. Este projeto demonstrou a viabilidade de um CBDC de varejo, combinando acessibilidade, concorrência e segurança cibernética robusta, preservando ao mesmo tempo as vantagens do dinheiro físico.

Um shekel digital poderia aumentar a concorrência no sistema financeiro de Israel, que é actualmente dominado por alguns grandes bancos e instituições. O vice-governador Andrew Abir enfatizou a necessidade de condições equitativas que permitam aos novos participantes oferecer produtos financeiros. O recente aumento das taxas de juro realçou as limitações dos bancos existentes em repassar os aumentos das taxas para os saldos dos clientes, levando à insatisfação pública.

O Banco de Israel reconhece a rápida digitalização da economia e vê os benefícios potenciais de um shekel digital. Se implementado, o banco central pretende priorizar a privacidade nas transações digitais, garantindo pelo menos o mesmo nível de privacidade que os métodos de pagamento digital existentes.

Embora a decisão relativa ao shekel digital ainda não tenha sido finalizada, o Banco de Israel está explorando ativamente as possibilidades e permanecendo na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento do CBDC.

