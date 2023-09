Banco Central de Israel considera emitir shekel digital para modernizar sistemas de pagamento

O banco central de Israel, o Banco de Israel, está a avançar com planos para introduzir um shekel digital para melhorar os sistemas de pagamento do país. Embora o banco ainda não tenha tomado uma decisão final sobre o lançamento de um shekel digital, continua empenhado em permanecer na vanguarda da exploração da moeda digital e em apoiar os esforços para promover os sistemas de pagamento e o sistema financeiro como um todo.

O Banco de Israel tem conduzido pesquisas e preparação para a possível emissão de um shekel digital desde novembro de 2021. A necessidade de um sistema de pagamentos mais eficiente impulsionou esta iniciativa, uma vez que o banco reconheceu os benefícios potenciais de uma moeda digital do banco central (CBDC ) já em 2017.

O Governador do Banco de Israel, Amir Yaron, enfatizou a importância de acompanhar a digitalização da economia e fechar a lacuna com outras economias avançadas. Ele também enfatizou que se Israel introduzisse um shekel digital, daria prioridade à manutenção de níveis de privacidade comparáveis ​​ou potencialmente superiores aos oferecidos pelos métodos de pagamento digital existentes.

O vice-governador Andrew Abir destacou o potencial do shekel digital para introduzir mais concorrência no sistema financeiro de Israel, que é atualmente dominado por alguns grandes bancos e instituições. Ao proporcionar condições de concorrência equitativas, um CBDC poderia permitir que novos participantes no mercado oferecessem produtos e serviços financeiros.

O projeto Sela do Banco de Israel, conduzido em colaboração com a Autoridade Monetária de Hong Kong e o Banco de Compensações Internacionais, demonstrou a viabilidade de um CBDC de varejo. Este projeto centra-se na combinação de medidas de acessibilidade, concorrência e segurança cibernética, mantendo ao mesmo tempo as vantagens do dinheiro físico.

A consideração do banco central de um shekel digital surge em resposta à demanda pública por um sistema financeiro mais justo. O recente aumento das taxas de juro sublinhou a necessidade de uma maior concorrência, uma vez que os bancos comerciais não repercutiram integralmente os aumentos das taxas nos saldos dos seus clientes, o que levou a uma reacção negativa do público.

Em conclusão, embora o Banco de Israel ainda não tenha tomado uma decisão firme sobre a emissão de um shekel digital, está a prosseguir activamente a exploração e o desenvolvimento de uma moeda digital para modernizar os sistemas de pagamento e promover um cenário financeiro mais competitivo no país.

Fontes:

– Título do artigo: O banco central de Israel pondera um shekel digital, fala sobre a inovação do CBDC

– Fonte: CoinTelegraph.com