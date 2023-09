Apple lança iPhone 15: recursos, preços e data de lançamento

A Apple revelou recentemente sua tão esperada linha do iPhone 15 durante um evento especial no Steve Jobs Theatre em Cupertino, Califórnia. Os novos modelos do iPhone 15 serão lançados em Aotearoa (Nova Zelândia) em 22 de setembro, com preços a partir de NZ$ 1649 para o modelo padrão, NZ$ 2099 para o Pro e US$ 2499 para o Pro Max.

Durante o evento, a Apple também revelou os modelos mais recentes do Apple Watch, que apresentam um novo recurso de controle por gestos. Com esse recurso, os usuários podem executar várias funções tocando o polegar e o indicador juntos.

Curiosamente, a linha do iPhone 15 foi lançada com os mesmos preços base da linha anterior do iPhone 14 nos EUA. No entanto, na Nova Zelândia, o iPhone 15 básico custa NZ$ 50 mais caro que o iPhone 14. O preço de lançamento do iPhone 15 Pro é NZ$ 100 a mais que o iPhone 14 Pro, e os novos modelos Plus e Pro Max tiveram um aumento no preço de lançamento de NZ$300 em comparação com os modelos do ano passado.

Uma característica notável da linha do iPhone 15 é a introdução de portas USB-C para carregamento. Esta mudança ocorre depois de a União Europeia ter aprovado legislação que exige que todos os pequenos dispositivos, incluindo smartphones, utilizem carregamento USB-C até 2024. Com esta mudança, o mesmo cabo que carrega iPhones também pode carregar a maioria dos telefones Android modernos e outros dispositivos. Além disso, permite o carregamento reverso, o que significa que os usuários podem recarregar acessórios como o case AirPods diretamente do iPhone.

Em termos de cores, os modelos padrão e Plus do iPhone 15 estarão disponíveis nas cores rosa, amarelo, azul, verde e preto. Os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max oferecem opções de preto, branco, azul e titânio natural. No entanto, ao contrário de alguns telefones Android comparáveis, os modelos padrão do iPhone 15 não apresentam uma tela sempre ligada ou uma tela de 120 Hz.

Os modelos do iPhone 15 Pro vêm com case de titânio leve e robusto, substituindo o aço inoxidável usado nos modelos anteriores. Além disso, o botão mudo na lateral do telefone foi substituído por um botão de ação programável.

No geral, a linha do iPhone 15 oferece novos recursos, preços mais altos para alguns modelos e a conveniência do carregamento por USB-C. Com suas especificações impressionantes e designs atualizados, esses novos iPhones certamente atrairão a atenção dos entusiastas da Apple e também dos amantes da tecnologia.

