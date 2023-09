Novo iPhone 15 será revelado: o que esperar

A Apple está preparada para revelar seus mais recentes smartphones carro-chefe em seu evento de lançamento chamado “Wanderlust”. A gigante da tecnologia apresentará os novos iPhone 15 e iPhone 15 Pro, atualizando os modelos do iPhone 14 do ano passado. O evento ocorre em um momento crucial para a Apple, com a demanda global por novos smartphones no nível mais baixo em uma década. A fabricante do iPhone sediará o evento no Steve Jobs Theatre, no Apple Park, na Califórnia. A palestra será transmitida ao vivo no YouTube.

Espera-se que o iPhone 15 seja lançado na sexta-feira, 22 de setembro, com pré-encomendas a partir de 15 de setembro. A Apple provavelmente lançará dois modelos do iPhone 15 Pro – um modelo de tamanho normal com tela de 6.1 polegadas e um modelo maior. iPhone 15 Pro Max com tela de 6.7 polegadas. O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, smartphones um pouco menos potentes, também são esperados.

Espera-se que o novo iPhone 15 apresente um microchip atualizado, o A17 Bionic, que fornecerá um processador mais eficiente e aumentará a vida útil da bateria. Os modelos Pro serão construídos com estrutura de titânio para dispositivos mais leves e duráveis. Há rumores de que todos os modelos do iPhone 15 têm uma tela adaptável com uma câmera perfurada na parte superior do telefone, eliminando o design “entalhe”.

Espera-se que as atualizações da câmera sejam o ponto focal do lançamento do iPhone 15. Os modelos básicos apresentarão uma câmera ampla mais poderosa, enquanto os modelos Pro poderão incluir uma lente de câmera “periscópio” para recursos de zoom aprimorados. Além disso, o botão mudo na lateral do telefone pode ser substituído por um botão de “ação” programável.

O novo iPhone 15 também usará um cabo de carregamento USB-C, conforme exigido por uma lei da UE para padronizar carregadores e combater o lixo eletrônico. O novo cabo pode inutilizar cabos mais antigos para carregamento. O lançamento do Apple Watch Series 9 também está previsto, junto com possíveis atualizações para os fones de ouvido Apple Watch Ultra e AirPod.

Nenhuma informação de preço do iPhone 15 foi divulgada ainda.

Fontes: Bloomberg, Nikkei, Apple