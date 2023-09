Apple lança iPhone 15, Apple Watch Series 9 e AirPods Pro 2 com carregamento USB-C

A Apple acaba de anunciar sua tão aguardada nova linha de produtos para 2023, incluindo o iPhone 15, Apple Watch Series 9 e AirPods Pro 2 com carregamento USB-C. O iPhone 15 vem com uma chave para USB-C e um zoom de câmera estendido para seu modelo Pro. A empresa espera que estas novas ofertas incentivem os clientes a atualizar e reverter a recente queda no preço das suas ações.

As versões regular e plus size do iPhone 15 mantêm os elementos de design dos modelos anteriores, incluindo laterais de alumínio e partes traseiras e frontais de vidro. No entanto, eles agora apresentam novas bordas contornadas e um recorte menor de “ilha dinâmica” na parte superior da tela. O sistema de câmera dupla foi significativamente melhorado, com um sensor principal de 48 megapixels e zoom óptico de 2x.

Os novos modelos também possuem telas duas vezes mais brilhantes, permitindo melhor legibilidade em ambientes externos. Outra característica notável é a introdução da porta USB-C, que permite carregamento e compatibilidade com diversos dispositivos. Os telefones são equipados com chip A16 e estarão disponíveis nas lojas no dia 22 de setembro, a partir de £ 799 ($ ​​799) para o iPhone 15 e £ 899 ($ ​​899) para o iPhone 15 Plus.

Os modelos topo de linha do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max recebem o maior número de atualizações este ano, incluindo engastes menores, vidro traseiro fosco e laterais de titânio para maior durabilidade e menor peso. O botão mudo foi substituído por um botão de ação que pode executar múltiplas funções. Esses modelos também apresentam o chip A17 Pro para desempenho aprimorado, portas USB-C mais rápidas e câmeras melhores. O iPhone 15 Pro Max, em particular, vem com uma câmera telefoto de 12 MP que oferece zoom ótico 5x, semelhante aos telefones Samsung e Google.

A Apple também lançou o Apple Watch Series 9 e o Ultra 2. O Series 9 mantém o design familiar, ao mesmo tempo que oferece um novo chip S9 para processamento mais rápido e uma tela mais brilhante. O Ultra 2, por outro lado, apresenta uma tela de 3,000 nit ainda mais brilhante e um case feito de 95% de titânio reciclado. Ambos os modelos estarão disponíveis a partir de £ 399 ($ ​​399) para o Apple Watch Series 9 e £ 799 ($ ​​799) para o Watch Ultra Series 2.

No geral, a linha de produtos mais recente da Apple apresenta melhorias em desempenho, design e sustentabilidade. Essas novas ofertas devem chegar às lojas em 22 de setembro, e a Apple espera que elas reacendam o interesse do cliente e aumentem sua posição no mercado.

– Título do artigo fonte: Apple anuncia iPhone 15 e iPhone 15 Pro com USB-C e aumento de zoom da câmera

– Título do artigo fonte: Apple anuncia smartwatches Apple Watch Series 9 e Ultra 2