O que há de novo no iOS 17

A Apple anunciou que as tão aguardadas atualizações do iOS 17 e iPadOS 17 estarão disponíveis para usuários de iPhone e iPad a partir de 18 de setembro. A nova versão do iOS vem com uma série de recursos interessantes que os usuários esperavam ansiosamente.

Um dos recursos de destaque introduzidos no iOS 17 são os “Posteres de contato”. Este recurso permite que os usuários personalizem a forma como seu perfil aparece durante interações com outros usuários do iPhone. Os usuários podem adicionar uma imagem e personalizar tipografia, cores de fonte e outros elementos para criar um pôster de contato exclusivo.

Para chamadas de áudio e vídeo FaceTime, o iOS 17 apresenta suporte para correio de voz. Isso significa que os usuários podem deixar mensagens quando ligam para alguém e os destinatários também podem deixar suas próprias mensagens de voz. Além disso, o FaceTime agora oferece reações 3D, incluindo corações, balões, fogos de artifício, raios laser e chuva, adicionando um elemento divertido e interativo às videochamadas.

O AirDrop também recebeu melhorias no iOS 17. O novo recurso “NameDrop” simplifica o compartilhamento de detalhes de contato com outros usuários do iPhone ou Apple Watch, aproximando os dispositivos. SharePlay é outra adição interessante, permitindo aos usuários participar de atividades compartilhadas como vídeo, música e jogos simplesmente segurando dois iPhones próximos.

Outro recurso significativo no iOS 17 é “StandBy”. Quando os usuários colocam seus iPhones horizontalmente em um carregador, ele exibe uma interface personalizada com widgets de fácil acesso para hora, calendário, alarmes e muito mais. Além disso, os widgets da tela inicial agora são totalmente interativos.

No iPad, o iPadOS 17 oferece uma nova experiência de tela de bloqueio, ferramentas de desenho aprimoradas ao usar o Apple Pencil, suporte para webcams externas e várias outras melhorias.

Tanto o iOS 17 quanto o iPadOS 17 estarão disponíveis para download em 18 de setembro. O iOS 17 é compatível com iPhone XR e modelos posteriores, enquanto o iPadOS 17 requer um iPad com chip A10 Bionic ou posterior.

No geral, a atualização do iOS 17 traz uma série de recursos interessantes e fáceis de usar para dispositivos Apple, melhorando a experiência do usuário e fornecendo novas maneiras de personalizar as interações.

