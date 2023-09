Thunderbolt 5: O futuro da conectividade de alta velocidade

By

O recentemente anunciado Thunderbolt 5 revolucionou o mundo da transferência de dados e fornecimento de energia. Com uma largura de banda impressionante de 120 Gbps, o Thunderbolt 5 é um salto significativo em comparação com seu antecessor, Thunderbolt 4, que oferecia apenas 40 Gbps. Isso significa conectividade mais rápida e contínua para os usuários.

Um dos principais recursos do Thunderbolt 5 é a capacidade de fornecer 80 Gbps em uma configuração padrão, utilizando duas de suas quatro pistas PCIe. Isso duplica a velocidade do Thunderbolt 4 e garante um processo de transferência de dados mais eficiente. No entanto, quando é necessária uma largura de banda maior, como para monitores de alta resolução, o Thunderbolt 5 pode alocar até 40 Gbps em três de suas quatro pistas, resultando em uma transmissão total de 120 Gbps.

A maior largura de banda do Thunderbolt 5 abre um mundo de possibilidades para configurações multitelas. Os usuários agora podem aproveitar o privilégio de conectar três telas 4K de 144 Hz simultaneamente, executar vários monitores de 8K ou até mesmo alimentar um único monitor com uma taxa de atualização surpreendente de até 540 Hz. Sem dúvida, isso melhorará a experiência visual de jogadores, criadores de conteúdo e profissionais que trabalham com recursos visuais de alta qualidade.

Além disso, o Thunderbolt 5 se destaca pela sua impressionante capacidade de fornecimento de energia. Oferecendo até 240 W de potência de carregamento, o Thunderbolt 5 permite que os dispositivos consumam mais energia por meio de um único cabo USB-C. Isso significa que mesmo dispositivos que consomem muita energia, como laptops para jogos, agora podem contar apenas com USB-C para carregar, eliminando a necessidade de carregadores proprietários.

É importante observar que o Thunderbolt 4 continuará a existir junto com o Thunderbolt 5. Embora o Thunderbolt 5 atenda aos usuários envolvidos na criação de conteúdo, jogos e sistemas de estação de trabalho, o Thunderbolt 4 permanecerá disponível para aqueles que não exigem o mesmo nível de largura de banda.

Para obter os recursos do Thunderbolt 5, os usuários precisarão de um chip discreto de codinome Barlow Ridge, pois não está integrado aos processadores Intel de 14ª geração. A Intel planeja lançar as primeiras máquinas equipadas com Thunderbolt 5 em 2024, prometendo um futuro emocionante para conectividade de alta velocidade.

Fontes:

- Através da