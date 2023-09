Intel anuncia Thunderbolt 5 com velocidades e recursos impressionantes

A Intel anunciou oficialmente a especificação Thunderbolt 5, prometendo velocidades de até 120 Gbps, suporte para monitores de jogos de 540 Hz e 240 watts de potência de carregamento. Embora a especificação agora seja oficial, acessórios e PCs com suporte Thunderbolt 5 não estarão disponíveis até 2024.

Construído em USB4 v2, o Thunderbolt 5 será compatível com versões anteriores do Thunderbolt e USB. Comparado ao Thunderbolt 4, que suporta velocidades de até 40 Gbps, o Thunderbolt 5 pode transferir dados a 80 Gbps ou até 120 Gbps no modo Bandwidth Boost. Este modo requer uma tela de alta largura de banda, mas o Thunderbolt 5 ainda suporta velocidades bidirecionais de 80 Gbps sem ele.

A largura de banda aprimorada do Thunderbolt 5 o torna ideal para conectar laptops a vários monitores. Ele suporta vários monitores 8K, três monitores 4K a 144 Hz (em comparação com dois monitores 4K limitados a 60 Hz com Thunderbolt 4) e oferece carregamento mínimo de 140 watts, com máximo de 240 watts. O Thunderbolt 5 também suportará DisplayPort 2.1, aprimorando ainda mais seus recursos.

De acordo com Jason Ziller, gerente geral da divisão de conectividade de cliente da Intel, o Thunderbolt 5 fornecerá desempenho e capacidade líderes do setor para conectar computadores a monitores, docks, armazenamento e muito mais. A Microsoft trabalhou em estreita colaboração com a Intel para oferecer suporte a USB4 no Windows, garantindo compatibilidade com Thunderbolt 5.

Embora ainda estejamos aguardando detalhes sobre quais acessórios suportarão Thunderbolt 5, espera-se que docks, monitores e unidades de armazenamento estejam entre os primeiros a oferecer conectividade Thunderbolt 5 em 2024.

No geral, o Thunderbolt 5 promete melhorias significativas em velocidade, potência de carregamento e suporte de exibição, tornando-o um desenvolvimento interessante para entusiastas de tecnologia e profissionais.

Fontes:

-Tom Warren, The Verge