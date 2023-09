Intel lança Thunderbolt 5: velocidades mais rápidas e experiência de exibição aprimorada

By

A Intel anunciou oficialmente detalhes sobre o próximo cabo Thunderbolt 5, com lançamento previsto para 2024. A característica mais notável do Thunderbolt 5 é sua capacidade de transmitir dados a uma velocidade de até 120 gigabits por segundo (Gbps), enquanto simultaneamente recebendo dados em até 40 Gbps. Este novo recurso, chamado Bandwidth Boost, é ativado quando um monitor de alta largura de banda é conectado à porta Thunderbolt.

Comparado ao seu antecessor, Thunderbolt 4, o Thunderbolt 5 oferece o dobro da velocidade, com modo padrão de 80 Gbps em ambas as direções. Além de sua taxa de transferência de dados mais rápida, o Thunderbolt 5 também oferece suporte a monitores duplos de 6K, enquanto o Thunderbolt 4 oferece suporte apenas a monitores duplos de 4K.

Thunderbolt 5 será compatível com versões anteriores do Thunderbolt e é baseado em várias especificações, incluindo USB-IF USB4 versão 2.0, VESA DisplayPort 2.1 e PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Um dos principais avanços no Thunderbolt 5 é o uso da tecnologia de sinalização de modulação de amplitude de pulso 3 (PAM-3), que permite taxas de clock mais altas e melhora o desempenho geral. O Thunderbolt 5 também foi projetado para gerenciar dinamicamente a largura de banda do monitor, otimizando a alocação da largura de banda com base nos requisitos de monitores individuais.

A Intel espera que o Thunderbolt 4 e o Thunderbolt 5 coexistam por alguns anos, com os usuários convencionais adotando o Thunderbolt 4 e os criadores e jogadores sendo os primeiros a adotar o Thunderbolt 5. Os criadores se beneficiarão das velocidades aumentadas e dos recursos de exibição aprimorados do Thunderbolt 5, permitindo-lhes trabalhar com maior resoluções e vários monitores.

No geral, o Thunderbolt 5 promete oferecer velocidades mais rápidas, desempenho aprimorado e uma experiência de exibição superior. Ele deverá revolucionar a conectividade na indústria de PCs e acessórios quando for lançado em 2024.

