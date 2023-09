Como otimizar o armazenamento em dispositivos MacOS

Se você possui um MacBook Pro ou MacBook Air com armazenamento limitado, sabe com que rapidez esse espaço pode ser preenchido. No entanto, o MacOS possui um recurso integrado chamado Optimize Storage que pode ajudar a economizar espaço valioso no disco rígido. Este recurso funciona em conjunto com “Armazenar no iCloud” e “Esvaziar lixeira automaticamente” e remove automaticamente os filmes e programas de TV da Apple TV que você assistiu, além de reter apenas os anexos de e-mail mais recentes quando o espaço de armazenamento se torna um problema .

Para ativar o recurso Otimizar armazenamento em seu dispositivo MacOS, siga estas etapas:

Certifique-se de que seu dispositivo esteja executando MacOS e atualizado para a versão mais recente. Abra as configurações do sistema no Launchpad ou no menu. Na barra lateral esquerda, clique em “Geral” e depois em “Armazenamento”. Na lista de opções, clique em “Otimizar” e confirme sua seleção.

Depois de ativar o Optimize Storage, o MacOS começará a liberar espaço removendo dados de vídeo do Apple TV+ e retendo apenas os anexos de e-mail mais recentes. Se você assiste Apple TV+ com frequência ou aluga e compra filmes na loja digital da Apple, poderá notar um aumento significativo no espaço de armazenamento disponível.

É essencial observar que esse recurso não afeta os vídeos que você baixou ou criou, e qualquer programa de TV ou filme que você comprou pode ser baixado novamente a qualquer momento. Se você é um comprador ou locatário frequente de mídia de vídeo, utilizar o recurso Otimizar armazenamento pode evitar que o armazenamento do seu dispositivo MacOS fique cheio muito rapidamente.

Fontes:

Artigo fonte: Cliff Joseph/ZDNET

Nota: links de origem de URL não fornecidos