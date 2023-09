O iPhone 15 usará USB-C: o que você precisa saber

O iPhone 15, a mais recente iteração de seu icônico smartphone da Apple, fez uma grande mudança que pode incomodar alguns usuários. Para cumprir as regulamentações europeias, a Apple substituiu o conector Lightning por um novo conector USB-C oval para carregamento. Isso significa que os usuários precisarão substituir seus acessórios Lightning, como cabos de carregamento e fones de ouvido, por novos produtos que utilizem USB-C.

Essa transição lembra quando a Apple mudou do conector de 30 pinos para o Lightning em 2012, tornando muitos acessórios obsoletos. Porém, a diferença desta vez é que a maioria das pessoas já possui um cabo USB-C. Muitos dispositivos, incluindo fones de ouvido, consoles de jogos e os próprios MacBooks da Apple, já usam USB-C como porta de carregamento padrão.

A mudança para USB-C é uma resposta a um mandato da União Europeia que exige que todos os fabricantes de smartphones adoptem um conector de carregamento comum até 2024. Isto visa reduzir o desperdício ambiental, permitindo que os consumidores utilizem menos cabos de alimentação.

Embora a padronização dos cabos de carregamento seja um avanço, é importante estar ciente dos perigos potenciais associados aos cabos USB-C. Ao contrário dos carregadores de alta qualidade, os cabos USB-C mais baratos não possuem os chips necessários para proteger seu dispositivo contra flutuações de energia. É importante investir em cabos duráveis ​​de marcas conceituadas para evitar danos ao seu telefone.

Também é importante ter cuidado ao conectar o cabo USB-C. Conectá-lo a fontes com voltagem mais alta do que o seu telefone aceita pode danificar ou até mesmo eletrocutar seu dispositivo. Use blocos de carregamento de alta qualidade para garantir a segurança do seu telefone.

Para usuários de iPhone que não planejam atualizar imediatamente, mas ainda precisam de novos carregadores, o carregamento sem fio é uma alternativa econômica. O mandato da UE se aplica apenas a conexões com fio, portanto, dispositivos de carregamento sem fio como o MagSafe da Apple ou bases e suportes de carregamento sem fio ainda podem ser usados.

No geral, com o cabo e o carregador certos, a transição para USB-C deve trazer benefícios como transferência de dados mais rápida e uma redução no número de cabos necessários para diferentes dispositivos. Isso também significa menos cabos para transportar durante viagens ou deslocamentos, já que o USB-C se torna um padrão de carregamento mais comum.

