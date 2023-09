Como obter peças de navios em Starfield

As peças da nave são itens essenciais no jogo Starfield, pois reparam uma parte significativa do casco da sua nave e permitem que você continue suas explorações. No entanto, devido à sua massa de 10.00 cada, você só pode carregar um número limitado dessas peças durante a aventura. Portanto, é importante saber como obter mais deles.

Existem várias maneiras de adquirir peças de navios em Starfield. Em primeiro lugar, você pode comprá-los em vários vendedores e lojas. Essas peças normalmente aparecerão no topo ou próximo ao topo de sua lista de produtos devido à sua importância. Alguns locais conhecidos onde você pode comprar peças de navios incluem Jemison Mercantile em New Atlantis, Newill's Goods em Neon e Shepherd's General Store em Akila. Além disso, quiosques, navios mercantes e lojas da Autoridade Comercial também são fontes confiáveis ​​para a compra de peças de navios. Outros fornecedores em potencial podem transportar peças para navios, por isso vale a pena verificar com eles se você precisar.

Além de comprar peças de navios, você também pode encontrá-las enquanto explora e saqueia. Fique atento aos contêineres de armazenamento que podem ser saqueados, pois eles podem conter peças de navios. Às vezes, você pode encontrar peças de navios por acaso enquanto pesquisa nesses contêineres. Além disso, navios destruídos também podem produzir peças de navios. Embora nem sempre os deixem cair, ainda vale a pena verificar cada navio abatido. Os navios da Frota Carmesim, em particular, têm maior probabilidade de deixar cair peças do navio.

Se você encontrar um navio de uma facção amigável envolvido em um combate aéreo, você terá a oportunidade de solicitar “algumas peças extras de reparo” como recompensa por salvá-los. Esta é uma ótima maneira de obter peças de navios gratuitamente, já que a maioria dos navios estará disposta a fornecer algumas a você.

Lembre-se, além desses métodos, você também pode pagar pelos reparos do navio falando com um Técnico de Serviços Navais em uma doca de uma cidade ou no prédio de Serviços Navais.

Mantenha-se bem abastecido com peças de navio para garantir que seu navio permaneça nas melhores condições enquanto você explora as vastas extensões de Starfield. Boas aventuras!

